Врач оценил состояние школьницы-поджигательницы из Красноярска

Красноярской школьнице, совершившей поджог одноклассника, необходима психиатрическая помощь, заявил NEWS.ru врач-психиатр Василий Шуров. По его словам, в образовательных учреждениях следует активизировать деятельность психологов в связи с ростом числа нападений на фоне травли.

[Совершившей поджог] девочке однозначно потребуется психиатрическая помощь, возможно, даже по здоровью, с учетом того, что ее дразнили за лишний вес. Надо комплексно помогать ребенку. Травля в школе очень часто происходит скрыто, не все учителя могут это знать. Дети скрывают это и от родителей, и от педагогов. Должна быть какая-то система оповещения, где каждый ученик может анонимно пожаловаться на буллинг. Надо усиливать работу школьных психологов. Если учителя знали, но молчали или поддерживали эту травлю, то это, конечно, тоже требует разбора и принятия мер, — сказал Шуров.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что красноярской школьнице грозит до шести лет лишения свободы за поджог одноклассника. По словам правозащитника, девочка уже достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность.