Появились кадры из красноярской школы, где произошел поджог

В Сети появились кадры кабинета красноярской школы, где ученица устроила поджог, их публикует Telegram-канал «112». На фотографиях видно, что на поверхности подоконника осталась копоть.

Также на кадрах можно заметить перевернутые парты и загрязненный пол. Помимо этого, на снимке видно унитаз, который также находится в саже после возгорания.

Ранее сообщалось, что в Красноярске ученица восьмого класса совершила нападение на одноклассника. Она облила его бензином и подожгла. Мальчик получил серьезные травмы. В рюкзаке девочки был обнаружен молоток. Инцидент произошел в школьном туалете. Огонь, который возник после поджога, быстро потушили сотрудники школы. Они же оказали пострадавшему первую помощь. У мальчика диагностированы обширные ожоги, которые покрывают не менее 30% поверхности тела, одежда на нем полностью сгорела.

До этого стало известно, что школьница обсуждала свои планы поджога в чате класса и даже устраивала опросы, чтобы выяснить, кого она могла бы выбрать в качестве жертв. Однако ее угрозы не вызывали серьезного беспокойства. По словам одноклассников, она была замкнутой и малообщительной, предпочитая держаться в стороне от социальных контактов.