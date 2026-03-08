Зимняя Олимпиада — 2026
Опубликованы кадры взрыва магистральных трубопроводов в Тегеране

Фото: Xinhua/Shadati/Global Look Press
Взрывы прогремели на магистральных трубопроводах в Тегеране во время ночных ударов Израиля и Соединенных Штатов по топливной инфраструктуре, сообщает Telegram-канал Baza. Он также опубликовал кадры, сделанные очевидцами.

Как уточнил канал, взрывы прокатились вдоль всей улицы на бульваре Шахран. На опубликованных кадрах отчетливо видно, как сразу в нескольких домах по цепной реакции произошли всполохи. Также можно заметить местных жителей, которых охватила паника.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что удары Израиля и США по топливным хранилищам равносильны объявлению химической войны против мирных граждан. По его словам, «преступная война» вступила в опасную фазу.

При кислотном дожде жителям Тегерана порекомендовали надевать маски, перчатки и головные уборы перед выходом на улицу. После возвращения домой всю одежду нужно сменить. Черный налет, появляющийся на машинах, представляет собой токсичное вещество.

Тегеран
Иран
Израиль
США
взрывы
кадры
