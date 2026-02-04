В ГД ответили, введут ли запрет на соцсети для детей из-за участившихся ЧП Депутат Свинцов: запрет на соцсети для детей сократит число ЧП среди подростков

Запрет доступа к социальным сетям для подростков до 16 лет может сократить число чрезвычайных происшествий среди несовершеннолетних, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, данный вопрос касается психологической безопасности подрастающего поколения и требует серьезного подхода.

Я сам неоднократно говорил, что необходимо очень серьезно относиться к вопросу негативного влияния соцсетей на подростков именно с точки зрения их психологической безопасности. На мой взгляд, детям до 16 лет нужно запретить пользоваться социальными сетями. Любая платформа может совершенно спокойно сделать отдельную соцсеть для детей, которая будет более безопасной и контролируемой. Там должна быть стопроцентная верификация, родительский контроль, контроль уполномоченного по правам ребенка. При необходимости должен быть быстрый доступ и у правоохранительных органов, так как многие ведут открытые каналы и там публикуют намерения совершить что-то страшное, — пояснил Свинцов.

Он подчеркнул, что проблемы негативного влияния соцсетей на подростков уже не первый год обсуждаются во всем мире. По словам депутата, в ряде стран ЕС, Австралии и Китае подобные ограничения уже вступили в силу.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин выразил мнение, что реформа системы образования ведет к системному разрушению психики школьников. По словам парламентария, эта политика направлена на уничтожение знаний и интеллекта, а ее плодом становятся чудовищные преступления в учебных заведениях.