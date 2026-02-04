Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 14:25

В ГД ответили, введут ли запрет на соцсети для детей из-за участившихся ЧП

Депутат Свинцов: запрет на соцсети для детей сократит число ЧП среди подростков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Запрет доступа к социальным сетям для подростков до 16 лет может сократить число чрезвычайных происшествий среди несовершеннолетних, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, данный вопрос касается психологической безопасности подрастающего поколения и требует серьезного подхода.

Я сам неоднократно говорил, что необходимо очень серьезно относиться к вопросу негативного влияния соцсетей на подростков именно с точки зрения их психологической безопасности. На мой взгляд, детям до 16 лет нужно запретить пользоваться социальными сетями. Любая платформа может совершенно спокойно сделать отдельную соцсеть для детей, которая будет более безопасной и контролируемой. Там должна быть стопроцентная верификация, родительский контроль, контроль уполномоченного по правам ребенка. При необходимости должен быть быстрый доступ и у правоохранительных органов, так как многие ведут открытые каналы и там публикуют намерения совершить что-то страшное, — пояснил Свинцов.

Он подчеркнул, что проблемы негативного влияния соцсетей на подростков уже не первый год обсуждаются во всем мире. По словам депутата, в ряде стран ЕС, Австралии и Китае подобные ограничения уже вступили в силу.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин выразил мнение, что реформа системы образования ведет к системному разрушению психики школьников. По словам парламентария, эта политика направлена на уничтожение знаний и интеллекта, а ее плодом становятся чудовищные преступления в учебных заведениях.

соцсети
инициативы
Россия
подростки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Марк Эйдельштейн подогрел слухи о новом романе интригующими кадрами
Имя беглого российского музыканта нашли в скандальных файлах Эпштейна
Юрист рассказала, когда работника могут отправить в принудительный отпуск
Нутрициолог назвала главную ошибку худеющих с помощью спорта
Минфин увеличит объем продаж валюты и золота
«Высокие ставки»: аналитик оценил формат переговоров по Украине в ОАЭ
Стало известно, где могут похоронить убитого сына Каддафи
Лепс и Киба скрывали от поклонников правду о расставании
Дети попались на уловки мошенников в онлайн-играх
Глава РАН оценил пользу генетических тестов
Патруль Росгвардии поймал скрывавшегося от следствия вора-рецидивиста
В России раскритиковали введение журнала для записи конфликтов в школах
Захарова раскрыла значение скандала с Эпштейном и детьми на Западе
В ГД ответили, введут ли запрет на соцсети для детей из-за участившихся ЧП
«Как бы не сопротивлялась»: в России раскрыли, кому достанется Гренландия
Нашествие «Жуков», удар по МФЦ, HIMARS и «Нептуны»: как ВСУ атакуют РФ
В Совфеде назвали причину частых нападений в школах
В МИД России выступили с важным заявлением о планах НАТО
Стало известно, как избежать проблем на работе из-за транспортного коллапса
Американское побережье содрогнулось от мощного взрыва
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.