Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 15:29

В Москве пройдет III Форум негосударственного образования

Фото: Пресс-служба Ассоциации негосударственного образования
Читайте нас в Дзен

В Москве 16–17 февраля в кластере «Ломоносов» пройдет III Форум негосударственного образования. На встрече обсудят стратегии развития частного образования.

Российское образование стоит перед масштабными задачами, и для их решения крайне важно объединение усилий всего образовательного сообщества. III Форум негосударственного образования — это ключевая площадка для такого стратегического диалога между государством и частным сектором. Форум за три года стал авторитетной федеральной дискуссионной площадкой. Уверен, что итогом мероприятия станут не только идеи, но и практические шаги для укрепления партнерства в интересах будущего нашей страны, — рассказал первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Участники встречи обсудят качество образования, продуктовый подход и цифровизацию в образовании и современные инструменты управления. Также в рамках форума состоится пленарное заседание с представителями профильных министерств и комитетов Государственной Думы РФ.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» начинает масштабную кампанию по отчету перед избирателями. Во многих регионах страны пройдут форумы «Есть результат», посвященные выполнению ЕР предвыборной «Народной программы».

форумы
образование
встречи
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей
Племянник Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение
Бывший администратор базы в Иркутске получил срок из-за смерти мужчины
Голос Симоньян начал объявлять станции для пассажиров «Поезда пропаганды»
Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов
Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису
«Даже Шарикову не снилось»: Захарова оценила антироссийские акции Киева
«Доходит до ксенофобии»: Захарова о политике Запада в отношении студентов
Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне
Полуголый россиянин устроил дебош у детского сада
«Вернется в Москву на коне»: с Лазаревой снимут все обвинения? Что известно
Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей
«Лайфхак туристам»: глава АТОР назвала лучшее время для бронирования отдыха
Председатель ЗакСо Бабушкина провела форум свердловского женского актива
ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом
На Кубе начали готовиться к войне с США
В файлах Эпштейна нашли косвенное подтверждение замены его тела
Экс-тренер «Зенита» назвал интересным пришедшего в клуб скандального игрока
В АТОР назвали одного из лидеров раннего бронирования среди регионов России
У Петербуржца изъяли 5 кг наркотиков на трассе в Вологодской области
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.