В Москве пройдет III Форум негосударственного образования

В Москве 16–17 февраля в кластере «Ломоносов» пройдет III Форум негосударственного образования. На встрече обсудят стратегии развития частного образования.

Российское образование стоит перед масштабными задачами, и для их решения крайне важно объединение усилий всего образовательного сообщества. III Форум негосударственного образования — это ключевая площадка для такого стратегического диалога между государством и частным сектором. Форум за три года стал авторитетной федеральной дискуссионной площадкой. Уверен, что итогом мероприятия станут не только идеи, но и практические шаги для укрепления партнерства в интересах будущего нашей страны, — рассказал первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Участники встречи обсудят качество образования, продуктовый подход и цифровизацию в образовании и современные инструменты управления. Также в рамках форума состоится пленарное заседание с представителями профильных министерств и комитетов Государственной Думы РФ.

