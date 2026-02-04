Зимняя Олимпиада — 2026
Норвежского горнолыжника эвакуировали вертолетом с тренировки на Олимпиаде

Норвежскому лыжнику Меллеру потребовалась эвакуация после травмы на тренировке

Фредрик Меллер Фредрик Меллер Фото: Jens Battner/dpa/Global Look Press
Норвежский горнолыжник Фредрик Меллер упал во время тренировки на Олимпийских играх 2026 года и был доставлен в больницу на вертолете, сообщил телеканал NRK. По информации журналистов, спортсмен травмировал плечо, но оставался в сознании.

Падение произошло перед соревнованиями по скоростному спуску, в которых он должен был участвовать. Это уже не первая серьезная травма Меллера в этом сезоне. В декабре он также попал в больницу на вертолете после падения на этапе Кубка мира в Италии, где получил ушибы и потерял два зуба. Олимпийские игры 2026 года проходят в Италии и завершатся 22 февраля.

Ранее тренер Этери Тутберидзе сообщила об ухудшении здоровья российской фигуристки Аделии Петросян перед Олимпиадой-2026 в Италии. В сериале «Метод Тутберидзе» она рассказала, что первые дни после Нового года спортсменка отлично справлялась, но потом вдруг возникли серьезные проблемы с ногой.

Прежде российских фигуристов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина включили в ролик Международного олимпийского комитета (МОК) об Играх в Турине. На этих соревнованиях они стали победителями в парном катании.

