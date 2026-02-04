Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 12:44

«Единая Россия» отчитается перед избирателями о выполнении обещаний

В «Единой России» заявили о старте отчетной кампании в регионах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
«Единая Россия» начинает масштабную кампанию по отчету перед избирателями, сообщает пресс-служба партии. Во многих регионах страны пройдут форумы «Есть результат», посвященные выполнению ЕР предвыборной «Народной программы».

Первый такой форум состоится 5 февраля в Челябинске. На встречах партийцы расскажут, что удалось сделать в их регионах по программе, и предложат идеи для ее новой версии к выборам 2026 года.

Как пояснил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, главная цель — показать людям реальные результаты. В числе достижений он назвал газификацию, новые пособия для граждан, благоустройство и поддержку участников СВО.

Якушев подчеркнул, что для партии важны мнения и обратная связь от людей. Он заявил, что граждане снова будут участвовать в создании обновленной «Народной программы», и призвал к честному диалогу, не замалчивая существующие проблемы.

Итоги региональных обсуждений позже представят на федеральных форумах. Лучшие инициативы и предложения от жителей рассмотрят на партийном съезде накануне старта предвыборной кампании.

В конце декабря 2025 года Якушев подвел итоги деятельности «Единой России» в осеннюю сессию. По его словам, работа депутатов партии признана удовлетворительной. Он подчеркнул, что ЕР выполнила все поставленные перед собой задачи.

Россия
партии
Единая Россия
парламентарии
отчеты
