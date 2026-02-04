Lada Niva Sport: чем отличается от Legend — кому стоит за нее переплатить

Lada Niva Sport: чем отличается от Legend — кому стоит за нее переплатить

Lada Niva Sport — это самая быстрая и технически продвинутая трехдверная серийная «Нива» из когда‑либо выпускавшихся АвтоВАЗом. 122‑сильный 1,6‑литровый мотор, усиленная трансмиссия, дисковые тормоза по кругу, доработанная подвеска и салон с современными креслами заметно меняют поведение машины по сравнению со старой Niva Legend. Но зачем АвтоВАЗ решился на выпуск такой модели и стоит ли она своих денег — в материале NEWS.ru.

Почему АвтоВАЗ решил прокачать старую «Ниву»

Трехдверная «Нива», которая сейчас продается под именем Lada Niva Legend, появилась еще в 1977 году. С тех пор машина несколько раз обновлялась, но сейчас очевидно, что автомобиль, придуманный почти 50 лет назад, не может соперничать с современными моделями.

При этом есть важный нюанс — Lada Niva Legend все еще неплохо продается. В первую очередь благодаря своей цене: это самый доступный полноприводный автомобиль на рынке (от 1 099 000 руб.). Однако в последние годы у старой «Нивы» появились новые покупатели — этот автомобиль благодаря своему дизайну, который не менялся с 70-х годов прошлого века, стал «ретроклассикой». И модель иногда выбирают молодые люди, которым нравится стиль «Нивы». Такие клиенты часто покупают это авто и тут же занимаются его переделкой: обычно модернизируют салон и дорабатывают двигатель. Во многом именно эта прослойка клиентов и заставила АвтоВАЗ задуматься над выпуском спортивной «Нивы».

Niva Sport выросла из раллийной версии, которая успешно выступала на марафоне «Шелковый путь» в 2024 году. АвтоВАЗ и дочернее предприятие «Лада Спорт» использовали этот успех как маркетинговый и инженерный фундамент: кузова окрашиваются на основном заводе, затем отправляются на линию Lada Sport, где машина получает около 140 новых конструктивных решений по сравнению с обычной Legend.

Niva Sport против Niva Legend: что изменилось под капотом

Обычная Niva Legend по‑прежнему оснащается старым 1,7‑литровым восьмиклапанным бензиновым мотором мощностью 83 л. с. и с крутящим моментом 129 Н·м. Максимальная скорость такой машины — 142 км/ч, а разгон 0–100 км/ч занимает 17 секунд. По современным меркам это очень медленно, а обгоны на трассе даются такой «Ниве» с большим трудом.

А вот Niva Sport получила принципиально иной двигатель. Это 1,6‑литровый 16-клапанный мотор мощностью 122 л. с. и с максимальным моментом 151 Н·м при 5000 об/мин. По конструкции он близок к агрегатам, которые ставят на Granta Sport и Vesta Sportline.

1,6-литровый 16-клапанный двигатель установлен на автомобиль Lada Niva Sport — спортивную модификацию классической «Нивы». Это агрегат, аналогичный модели Granta Sport. Фото: Lada

Что поменялось в характере «Нивы»? В первую очередь — лучше стала динамика. Niva Sport ускоряется до 100 км/ч за 11,8 с и развивает скорость до 162 км/ч. Такой автомобиль уже может нормально держаться в потоке, а водителю уже не страшно обгонять грузовики на трассе. При этом расход топлива в смешанном цикле у Niva Sport составляет около 9,7 л на 100 км, тогда как у обычной — примерно 9,9 л. То есть более мощный мотор не сделал автомобиль прожорливее.

Но двигатель — это не все. Niva Sport получила усиленную коробку передач и раздаточную коробку с однорычажным приводом, как у Niva Travel. Это удобнее для водителя: вместо двух отдельных рычагов тут стоит один, с более понятной схемой включения пониженного ряда и блокировок. Кроме того, на передней и задней осях новые дифференциалы, рассчитанные на повышенную нагрузку.

Третье важно изменение: переработанная задняя подвеска. Вместо тяги Панара у Niva Sport появился стабилизатор с дополнительными рычагами‑растяжками от лонжеронов. Он снижает поперечные смещения моста и делает поведение машины на асфальте предсказуемее.

​Следующее изменение — тормоза. Обычная Niva Legend имеет спереди вентилируемые дисковые механизмы, а сзади — барабаны. А Niva Sport получила уже задние дисковые тормоза. Плюс передние тормоза были усилены по сравнению с обычной Legend.

Внешность и салон: насколько спортивной стала Нива

Снаружи Niva Sport осталась «Нивой». Только чуть-чуть более красивой за счет расширителей арок, других колесных дисков и дополнительных прожекторов в бампере. Этакий заводской тюнинг. А вот новой светодиодной оптики Niva Sport так и не получила (а ведь она есть, например, на Niva Travel с мотором 1,8 л). Фары тут старые.

В салоне главное изменение — это новые кресла с комбинированной тканевой обивкой и развитой боковой поддержкой. Плюс руль стал другим, а отделка рычагов получила красную прострочку. ​

Новые кресла с комбинированной тканевой обивкой, развитой боковой поддержкой и подогревом. Фото: Lada

По оснащению Niva Sport предлагает кондиционер, подогрев сидений, электропривод зеркал, передние стеклоподъемники и регулировку руля по высоте. Но на этом «современность» заканчивается. Мультимедийной системы здесь нет — только аудиоподготовка с антенной, двумя динамиками и проводкой.

Сколько стоит Niva Sport, реальная разница с Legend

Lada Niva Sport выпускается только в одной комплектации. И стоит такая машина 1 752 000 руб. ​Плюс доплатить нужно еще за цвет «металлик» — 20 000 руб.

И если сравнить Niva Sport с обычной Niva Legend в самой богатой комплектации Black (1 258 000 руб.), то окажется, что обновления увеличили стоимость модели на 494 тыс. руб.

Кому Niva Sport действительно подходит

Почти 500 тысяч за чуть лучшую динамику, модернизированную подвеску и новые кресла? При этом «Нива» даже после всех этих изменений по-прежнему осталась моделью, которая была придумана в 70-х годах прошлого века. У нее такой же маленький салон, простые материалы отделки, отсутствуют современные мультимедиа и системы безопасности, у машины низкий уровень шумоизоляции…

Но вот кому есть смысл переплатить за Sport: если вы живете за городом и для вас важна хорошая проходимость, но регулярно ездите по трассам. 122‑сильный мотор и усиленные тормоза Niva Sport заметно облегчат жизнь. Запас тяги при обгоне, возможность идти 110–120 км/ч без постоянного рыка двигателя и лучший отклик на газ — реальные плюсы.

Кому лучше взять обычную Legend (или Niva Travel): тем, для кого «Нива» — это рабочий инструмент. Если основной сценарий — рыбалка, лес, поле, короткие поездки по деревне и максимум 90–100 км/ч по трассе, то и обычная Niva Legend закроет эти задачи.

​​Читайте также:

Утильсбор, штрафстоянки, детское кресло: изменения для водителей в 2026-м

Внезапные зимние штрафы: что надо знать о скрытых ловушках на дороге

Легенда возвращается: какие выпустят машины «Волга», при чем тут «китайцы»

Как вас обманывают с ОСАГО: составлен список самых опасных уловок аферистов