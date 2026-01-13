Назван самый продаваемый в России автомобиль Granta четвертый год подряд стала самым продаваемым автомобилем в России

Семейство Lada Granta четвертый год подряд возглавило рейтинг самых продаваемых автомобилей в России, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В 2025 году россияне приобрели почти 147 тыс. машин этой модели и автомобилей, созданных на ее платформе.

Второе место в рейтинге также заняла Lada Vesta, продажи которой в 2025 году составили 79,8 тыс. автомобилей. Самой популярной иномаркой на российском рынке остался кроссовер Haval Jolion. По итогам года было реализовано 65,8 тыс. автомобилей этой модели.

Четвертую позицию занял Belgee X50 с результатом 38,3 тыс. проданных машин. Замкнул пятерку лидеров Geely Monjaro, который приобрели 37,7 тыс. покупателей.

В десятку самых продаваемых автомобилей в России также вошли Haval M6 (36,1 тыс. единиц), внедорожники Lada Niva Legend (34,3 тыс.) и Lada Niva Travel (34,1 тыс.), Changan Uni-S/CS55 Plus (30,6 тыс.), а также универсал Lada Largus, продажи которого составили 27,7 тыс. экземпляров.

Ранее исследование показало, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года сократились на 15,6%, составив 1,326 млн штук. Этот показатель оказался ниже прогнозов экспертов на 7% (1,43 млн штук). Основными причинами спада дилеры называют высокую ключевую ставку и рост утилизационного сбора.