Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 16:39

Назван самый продаваемый в России автомобиль

Granta четвертый год подряд стала самым продаваемым автомобилем в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Семейство Lada Granta четвертый год подряд возглавило рейтинг самых продаваемых автомобилей в России, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В 2025 году россияне приобрели почти 147 тыс. машин этой модели и автомобилей, созданных на ее платформе.

Второе место в рейтинге также заняла Lada Vesta, продажи которой в 2025 году составили 79,8 тыс. автомобилей. Самой популярной иномаркой на российском рынке остался кроссовер Haval Jolion. По итогам года было реализовано 65,8 тыс. автомобилей этой модели.

Четвертую позицию занял Belgee X50 с результатом 38,3 тыс. проданных машин. Замкнул пятерку лидеров Geely Monjaro, который приобрели 37,7 тыс. покупателей.

В десятку самых продаваемых автомобилей в России также вошли Haval M6 (36,1 тыс. единиц), внедорожники Lada Niva Legend (34,3 тыс.) и Lada Niva Travel (34,1 тыс.), Changan Uni-S/CS55 Plus (30,6 тыс.), а также универсал Lada Largus, продажи которого составили 27,7 тыс. экземпляров.

Ранее исследование показало, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года сократились на 15,6%, составив 1,326 млн штук. Этот показатель оказался ниже прогнозов экспертов на 7% (1,43 млн штук). Основными причинами спада дилеры называют высокую ключевую ставку и рост утилизационного сбора.

автомобили
продажи
Lada Granta
Vesta
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Устранить конкурента»: генерал раскрыл правду о критике Западом авиации РФ
«Ситуация серьезная»: военэксперт об атаке ВСУ на казахстанские танкеры
Колдуна из Мали задержали после поражения сборной на Кубке Африки
Кто заплатит за воду в 3 раза больше в 2026 году — есть способ сэкономить
Американская компания планирует построить первую гостиницу на Луне
«Солнцепек» выжег позиции ВСУ в Запорожье и попал на видео
Мишустин вручил премии правительства России сотрудникам «Вечерней Москвы»
Изобретатель отсудил крупную сумму у машиностроительного завода
Названы три варианта оружия США, которое могло вызвать «гаванский синдром»
Юрист предупредил о штрафах при неправильной утилизации елки
Российские врачи вернули подростку возможность видеть
Родители невесты жестоко расправились с молодоженами сразу после свадьбы
Назначен новый главный тренер сборной России по синхронному плаванию
Женщина рассказала, как к ней относились в новокузнецком роддоме
Электричка сбила похожее на волка животное в Сочи
Психолог объяснила, когда формируется эмоциональная зависимость
Умер член летного отряда «Русские Витязи»
Ни вентиляции, ни мыла: что творилось в роддоме, где умерло 9 младенцев
Захарова объяснила, как Запад инсценировал мистификацию в Буче
Россиянин ударил знакомую ножом в шею во время пьяной ссоры
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.