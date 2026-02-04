Патруль Росгвардии поймал скрывавшегося от следствия вора-рецидивиста

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Подмосковье 27-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Мужчина привлек внимание патрульных своим подозрительным поведением: при виде служебного автомобиля он попытался скрыться.

При проверке документов выяснилось, что гражданин скрывается от правосудия с ноября прошлого года. Он был объявлен в розыск за совершение кражи. Кроме того, правоохранители установили, что задержанный является рецидивистом и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет.

Росгвардейцы задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции. В настоящее время он передан сотрудникам МВД для проведения дальнейших следственных действий и разбирательства по факту совершенного преступления.

Ранее росгвардейцы задержали дебошира, который устроил погром в Доме Гоголя на Никитском бульваре. Оперативно прибывшие росгвардейцы задержали злоумышленника, который успел разбить аквариум и повредить двери музея, но не смог объяснить мотивы поступка из-за своего состояния.