Захарова раскрыла значение скандала с Эпштейном и детьми на Западе Захарова: публикация файлов Эпштейна показало отношение Запада к детям

Обнародование файлов финансиста Джеффри Эпштейна показало, как на Западе на самом деле относятся к детям, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, зарубежная элита «щедро оплачивает убийства» несовершеннолетних.

Теперь мы знаем буквально досконально, мы видим видео- и фотоматериалы, как эта западная элита — так называемые файлы Эпштейна <…> наглядно это демонстрируют — теперь мы знаем, как западная элита относится к детям, в том числе к своим детям, — подчеркнула Захарова.

Ранее представитель МИД подчеркнула, что материалы по делу Эпштейна стали свидетельством высказывания российского президента Владимира Путина о конце «бала вампиров». По словам дипломата, западные элиты формировались по большей части исходя из того, что они взращивали «в этих затхлых кровавых болотах».

До этого сообщалось, что в файлах по делу Эпштейна, обвиняемого в растлении детей, президент Владимир Зеленский упоминается в качестве причастного к вывозу с Украины женщин и детей. Также автор одного из опубликованных электронных писем, относящихся к 2024 году, предполагает, что украинский президент мог быть связан с модельным агентом Жан-Люка Брюнеля.