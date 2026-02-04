Скандальные материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна стали свидетельством высказывания российского президента Владимира Путина о конце «бала вампиров», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По словам дипломата, западные элиты формировались по большей части исходя из того, что они взращивали.

Нужно всем посмотреть фрагмент интервью президента России Владимира Путина, ту часть, где он говорит, что мы видим, и, слава богу, он подходит к концу, бал вампиров. Вот мы о чем говорим, о том, что западные элиты и формировались во многом исходя из того, что они взращивали вот в этих клоаках, в этих затхлых кровавых болотах, — отметила она.

Ранее сообщалось, что в файлах по делу Эпштейна, обвиняемого в растлении детей, президент Владимир Зеленский упоминается в качестве причастного к вывозу с Украины женщин и детей. Также автор одного из опубликованных электронных писем, относящихся к 2024 году, предполагает, что украинский президент мог быть связан с модельным агентом Жан-Люка Брюнеля.