Захарова выступила с жестким заявлением по подрывам «Северных потоков» Захарова: Россия будет добиваться правды о подрывах «Северных потоков»

Россия настойчиво будет добиваться установления истины по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток», заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «обстоятельства теракта требуют всестороннего прояснения».

Россия продолжит настойчиво добиваться правды о подрывах на «Северных потоках», в том числе на площадке Совета Безопасности ООН. Никакие деструктивные шаги западников не смогут изменить в этом смысле нашу позицию, решимость обеспечить справедливость. Рано или поздно виновные в совершении этой диверсии будут привлечены к ответственности, — сказала Захарова.

По ее словам, речь идет о теракте, который не может оставаться без должной правовой оценки. Представитель МИД РФ подчеркнула, что ответственность должны понести все причастные к организации и реализации диверсии.

Ранее стало известно, что подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинец Сергей Кузнецов содержится в камере для особо опасных заключенных в Германии. Как сообщил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, мужчину разместили в отдельной секции под усиленным контролем.