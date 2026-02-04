Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 15:15

Захарова выступила с жестким заявлением по подрывам «Северных потоков»

Захарова: Россия будет добиваться правды о подрывах «Северных потоков»

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Россия настойчиво будет добиваться установления истины по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток», заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «обстоятельства теракта требуют всестороннего прояснения».

Россия продолжит настойчиво добиваться правды о подрывах на «Северных потоках», в том числе на площадке Совета Безопасности ООН. Никакие деструктивные шаги западников не смогут изменить в этом смысле нашу позицию, решимость обеспечить справедливость. Рано или поздно виновные в совершении этой диверсии будут привлечены к ответственности, — сказала Захарова.

По ее словам, речь идет о теракте, который не может оставаться без должной правовой оценки. Представитель МИД РФ подчеркнула, что ответственность должны понести все причастные к организации и реализации диверсии.

Ранее стало известно, что подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинец Сергей Кузнецов содержится в камере для особо опасных заключенных в Германии. Как сообщил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, мужчину разместили в отдельной секции под усиленным контролем.

Северные потоки
газопроводы
диверсии
Мария Захарова
МИД России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина поплатился за нападение с палкой на полицейского
Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей
Племянник Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение
Бывший администратор базы в Иркутске получил срок из-за смерти мужчины
Голос Симоньян начал объявлять станции для пассажиров «Поезда пропаганды»
Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов
Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису
«Даже Шарикову не снилось»: Захарова оценила антироссийские акции Киева
«Доходит до ксенофобии»: Захарова о политике Запада в отношении студентов
Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне
Полуголый россиянин устроил дебош у детского сада
«Вернется в Москву на коне»: с Лазаревой снимут все обвинения? Что известно
Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей
«Лайфхак туристам»: глава АТОР назвала лучшее время для бронирования отдыха
Председатель ЗакСо Бабушкина провела форум свердловского женского актива
ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом
На Кубе начали готовиться к войне с США
В файлах Эпштейна нашли косвенное подтверждение замены его тела
Экс-тренер «Зенита» назвал интересным пришедшего в клуб скандального игрока
В АТОР назвали одного из лидеров раннего бронирования среди регионов России
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.