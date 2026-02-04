Зимняя Олимпиада — 2026
Королевская семья Британии: новости, Эндрю выгнали из дома из-за Эпштейна

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: i-Images/Pool/Global Look Press
Брату короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзору пришлось раньше времени покинуть особняк Роял-Лодж после публикации новых подробностей о связях с финансистом Джеффри Эпштейном, пишет газета The Sun. Какие новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 4 февраля?

Что известно о выселении Эндрю

По информации издания, обнародованные файлы стали последней каплей для Карла III.

«В понедельник вечером Эндрю покинул Роял-Лодж. Бывший герцог Йоркский был выгнан раньше запланированного срока после того, как его брат, король Карл III, стал все больше обеспокоен шокирующими разоблачениями», — говорится в материале газеты.

Экс-принц стал резидентом графства Норфолк. Отныне он будет проживать на территории королевского поместья Сандрингем. Его доставили туда ночью, чтобы избежать огласки, отметили журналисты.

По данным вещательной корпорации Би-би-си, одновременно с этим полиция долины Темзы начала изучение публикаций о женщине, привезенной «по адресу в Виндзоре в 2010 году с сексуальными целями».

«Мы анализируем информацию в соответствии с установленными процедурами», — говорится в заявлении правоохранителей.

Перед этим стало известно, что женщина в возрасте около 20 лет якобы была отправлена Эпштейном в Виндзор, где провела ночь с Эндрю, на тот момент герцогом Йоркским. На следующий день, по словам ее адвокатов, ей провели тур по Букингемскому дворцу.

Кроме того, газета The Telegraph со ссылкой на документы, опубликованные Минюстом США, сообщала, что Маунтбеттен-Виндзор использовал свои связи, чтобы частному самолету Эпштейна разрешили приземляться на базах королевских ВВС.

Зачем Камилла встретилась с бывшим мужем

Королеву Великобритании Камиллу заметили с ее бывшим мужем Эндрю Паркер-Боулзом, пишет издание People. Они посетили поминальную службу по писательнице Джилли Купер в Лондоне.

Королева Камилла Королева Камилла Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Камилла развелась с Эндрю в 1995 году. С тех пор они редко появляются на публике вместе, но сохраняют дружеские отношения. Их сын Том Паркер-Боулз ранее рассказывал, что родители «остались большими друзьями» и даже проводят вместе Рождество.

На поминальной службе в Саутуоркском соборе 30 января 78-летнюю Камиллу заметили в сопровождении детей от первого брака, Тома и Лоры Лопес, в то время как 86-летний Эндрю пришел отдельно.

Последний раз королева и ее бывший муж были замечены вместе в июне 2025 года на скачках в Аскоте. Эндрю Паркер-Боулз является крестным отцом дочери принцессы Анны, Зары Тиндалл.

