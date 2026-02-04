Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 14:27

В России раскритиковали введение журнала для записи конфликтов в школах

Педагог Луховицкий назвал бессмысленным введение журнала школьных конфликтов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Повсеместное введение журнала для записи конфликтов в школах не имеет смысла, поскольку учителя и так знают о плохом поведении учеников, заявил НСН глава межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его словам, эта мера будет лишь отвлекать педагогов от процесса обучения и общения с детьми.

Учителям бюрократические штуки помочь не могут никак. Все это игры, отвлекающие от главных вопросов. Если отметить плохое поведение или конфликт в журнале, ничего не поменяется. Это просто будет записано где-то, как это поможет? Как детям поможет какая-то запись в журнале? Если ребенок плохо себя ведет, учителя и так про это знают, — высказался Луховицкий.

Он отметил, что поведение учащихся, конфликты между детьми и другие проблемы уже обсуждают на педагогических советах. Педагог напомнил, что поведение ребенка зависит не только от обстановки в школе, но и от окружения, а также ситуации в семье и обществе в целом.

Ранее первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Армен Гаспарян заявил, что систематических буллеров в школах нужно переводить в специальные образовательные учреждения. Помимо изоляции зачинщиков, он предложил усилить социальную рекламу, повышать ответственность учителей и сформировать строгую позицию среди школьников.

общество
педагоги
дети
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказала, когда работника могут отправить в принудительный отпуск
Нутрициолог назвала главную ошибку худеющих с помощью спорта
Минфин увеличит объем продаж валюты и золота
«Высокие ставки»: аналитик оценил формат переговоров по Украине в ОАЭ
Стало известно, где могут похоронить убитого сына Каддафи
Лепс и Киба скрывали от поклонников правду о расставании
Дети попались на уловки мошенников в онлайн-играх
Глава РАН оценил пользу генетических тестов
Патруль Росгвардии поймал скрывавшегося от следствия вора-рецидивиста
В России раскритиковали введение журнала для записи конфликтов в школах
Захарова раскрыла значение скандала с Эпштейном и детьми на Западе
В ГД ответили, введут ли запрет на соцсети для детей из-за участившихся ЧП
«Как бы не сопротивлялась»: в России раскрыли, кому достанется Гренландия
Нашествие «Жуков», удар по МФЦ, HIMARS и «Нептуны»: как ВСУ атакуют РФ
В Совфеде назвали причину частых нападений в школах
В МИД России выступили с важным заявлением о планах НАТО
Стало известно, как избежать проблем на работе из-за транспортного коллапса
Американское побережье содрогнулось от мощного взрыва
Свыше 80 детей вернули в Узбекистан из России в 2025 году
Концерт Долиной рискует пройти в полупустом зале
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.