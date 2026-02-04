В России раскритиковали введение журнала для записи конфликтов в школах

Повсеместное введение журнала для записи конфликтов в школах не имеет смысла, поскольку учителя и так знают о плохом поведении учеников, заявил НСН глава межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его словам, эта мера будет лишь отвлекать педагогов от процесса обучения и общения с детьми.

Учителям бюрократические штуки помочь не могут никак. Все это игры, отвлекающие от главных вопросов. Если отметить плохое поведение или конфликт в журнале, ничего не поменяется. Это просто будет записано где-то, как это поможет? Как детям поможет какая-то запись в журнале? Если ребенок плохо себя ведет, учителя и так про это знают, — высказался Луховицкий.

Он отметил, что поведение учащихся, конфликты между детьми и другие проблемы уже обсуждают на педагогических советах. Педагог напомнил, что поведение ребенка зависит не только от обстановки в школе, но и от окружения, а также ситуации в семье и обществе в целом.

Ранее первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Армен Гаспарян заявил, что систематических буллеров в школах нужно переводить в специальные образовательные учреждения. Помимо изоляции зачинщиков, он предложил усилить социальную рекламу, повышать ответственность учителей и сформировать строгую позицию среди школьников.