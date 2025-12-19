Томленая рыбка к новогоднему столу — делюсь секретом нежного блюда, которое завоюет внимание гостей

Сочетание нежной рыбы, пикантного чеснока, кисловатой сметаны и свежего укропа создает идеально сбалансированный вкус. Лимонный сок в конце добавляет необходимую яркость и завершает композицию.

400 г филе минтая нарезаю порционными кусками, посыпаю солью, черным перцем и приправой для рыбы. Разогреваю сковороду с 1 ст. л. оливкового масла и обжариваю рыбу с двух сторон до легкой корочки (примерно по 2–3 минуты с каждой стороны).

В отдельной емкости смешиваю 150 г сметаны, 5 г измельченного чеснока, пучок мелко нарезанного укропа и немного соли. Заливаю рыбу полученным соусом, убавляю огонь до минимума, аккуратно перемешиваю, накрываю крышкой и томлю 15 минут. В конце сбрызгиваю лимонным соком по вкусу. Подаю с легким овощным салатом.

