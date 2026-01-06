Крабовый салат готовлю так и все без ума: «Нежный» — простой рецепт на Рождество

Салат «Нежный» покоряет с первой вилки. Он действительно нежный, ароматный и совсем не похож на привычный крабовый вариант. Секрет — в обжаренных ингредиентах: они дают насыщенный вкус и делают салат по-настоящему праздничным. Гости всегда просят рецепт, а тарелка пустеет быстрее всех.

Приготовление. Репчатый лук (2–3 шт.) нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. Переложите в миску и дайте слегка остыть. Шампиньоны (250–300 г) нарежьте кубиками, обжарьте на сильном огне до румяной корочки, посолите и остудите. Крабовые палочки (1 упаковка, около 12 шт.) нарежьте тонкой «лапшой» и быстро обжарьте на сухой или слегка смазанной сковороде — они станут ароматнее и плотнее. Отварную морковь (1–2 шт.) нарежьте аккуратными кубиками. Вареные яйца - 3 штуки, разделите на белки и желтки и порежьте отдельно. Большой пучок укропа мелко порубите. Соедините в глубокой миске лук, грибы, белки, крабовые палочки, морковь и зелень. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте до однородности. Сверху украсьте желтками.

