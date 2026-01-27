Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 08:02

Варить не надо ничего: салат «Выручайка» за 7 минут — с крабовыми палочками и фасолью

Фото: D-NEWS.ru
Когда времени в обрез, а нужно что-то вкусное и сытное, этот салат действительно выручает. «Выручайка» готовится буквально за несколько минут, без варки и сложных этапов. Все ингредиенты доступны, а результат подходит и для быстрого ужина, и для неожиданного прихода гостей. Получается сбалансированный вкус, который нравится почти всем.

Для приготовления на 4 порции понадобится: крабовые палочки — 250 г, консервированная фасоль — 1 банка (около 450 г), помидоры — 2 шт. (примерно 250 г), болгарский перец — 1 шт., твёрдый сыр — 100 г, чеснок — 1 зубчик, майонез — 3–4 ст. л., соль — по вкусу.

Крабовые палочки нарезают кубиками, болгарский перец — тонкой соломкой. Фасоль промывают и дают стечь жидкости. Помидоры режут кубиками, сыр натирают на крупной тёрке. Все ингредиенты соединяют в салатнике, добавляют чеснок, заправляют майонезом, солят и аккуратно перемешивают. Салат можно подавать сразу — он и без настаивания получается сочным и очень удачным.

Ранее мы делились рецептом слоеного салата «Капля воды» с рисом. Легкий, свежий и очень удачный.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
