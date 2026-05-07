День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 09:35

Замешиваю сметану с мукой и желтками — через 20 минут печенье «Кудесница»: слоистое, нежное и очень вкусное

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт домашнего печенья для тех, кто любит рассыпчатую, тающую выпечку, но не хочет возиться со сложными рецептами. Получается обалденная вкуснятина: золотистое слоистое печенье с нежной, рассыпчатой текстурой, которая буквально тает во рту.

Сметана делает его мягким и маслянистым, а желтки придают красивый солнечный цвет и насыщенный вкус. Оно не крошится при нарезке, но легко разламывается на пальцах и оставляет приятное сливочное послевкусие. «Кудесница» идеально подходит к утреннему кофе, вечернему чаю или как вкусное угощение для гостей.

Готовится из доступных продуктов, а результат всегда радует. Для приготовления вам понадобится: 200 г сметаны (жирностью 20–25%), 300 г муки, 100 г сливочного масла (размягченного), 2 желтка, 100 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина и соли. В миске смешайте мягкое масло со сметаной и сахаром.

Добавьте желтки, ванилин и соль, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5–0,7 см. Вырежьте печенье формочками или стаканом. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до легкого румянца. Остудите на решетке. Подавайте к чаю.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Сосиски-ромашки из слоеного теста: на каждый цветок уходит 2 минуты. Вкуснее и ароматнее пирожков
Общество
Сосиски-ромашки из слоеного теста: на каждый цветок уходит 2 минуты. Вкуснее и ароматнее пирожков
3 лучших рецепта окрошки на любой вкус: на кефире, квасе и минералке
Семья и жизнь
3 лучших рецепта окрошки на любой вкус: на кефире, квасе и минералке
На ужин готовлю два в одном. Курица в картофельной соломке — вкуснее и нежнее отбивных
Общество
На ужин готовлю два в одном. Курица в картофельной соломке — вкуснее и нежнее отбивных
Минимум хлопот: 3 рецепта выпечки с творогом — разлетаются мгновенно!
Семья и жизнь
Минимум хлопот: 3 рецепта выпечки с творогом — разлетаются мгновенно!
Перетираю творог с яйцом и мукой — через 25 минут печенье «Пышка»: рассыпчатое, домашнее, как у бабушки
Общество
Перетираю творог с яйцом и мукой — через 25 минут печенье «Пышка»: рассыпчатое, домашнее, как у бабушки
рецепты
кулинария
печенье
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.