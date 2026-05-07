Замешиваю сметану с мукой и желтками — через 20 минут печенье «Кудесница»: слоистое, нежное и очень вкусное

Это гениально простой рецепт домашнего печенья для тех, кто любит рассыпчатую, тающую выпечку, но не хочет возиться со сложными рецептами. Получается обалденная вкуснятина: золотистое слоистое печенье с нежной, рассыпчатой текстурой, которая буквально тает во рту.

Сметана делает его мягким и маслянистым, а желтки придают красивый солнечный цвет и насыщенный вкус. Оно не крошится при нарезке, но легко разламывается на пальцах и оставляет приятное сливочное послевкусие. «Кудесница» идеально подходит к утреннему кофе, вечернему чаю или как вкусное угощение для гостей.

Готовится из доступных продуктов, а результат всегда радует. Для приготовления вам понадобится: 200 г сметаны (жирностью 20–25%), 300 г муки, 100 г сливочного масла (размягченного), 2 желтка, 100 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина и соли. В миске смешайте мягкое масло со сметаной и сахаром.

Добавьте желтки, ванилин и соль, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5–0,7 см. Вырежьте печенье формочками или стаканом. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до легкого румянца. Остудите на решетке. Подавайте к чаю.

