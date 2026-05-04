День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 11:30

Перетираю творог с яйцом и мукой — через 25 минут печенье «Пышка»: рассыпчатое, домашнее, как у бабушки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт печенья для тех, кто скучает по домашней выпечке, но не хочет возиться со сложными рецептами. Никаких миксеров, никакого охлаждения теста — просто перетер, скатал, вырезал и в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежное рассыпчатое печенье с золотистой корочкой и мягкой, чуть влажной серединкой, которая буквально тает во рту. Творог делает его невесомым и воздушным, а мука и масло — идеально рассыпчатым.

Это печенье напоминает то самое, которое пекли наши бабушки, — без добавок и консервантов, а только с любовью и простыми продуктами. «Пышка» отлично подходит к утреннему кофе, вечернему чаю или просто как перекус для детей. Готовится быстро, хранится хорошо и исчезает со стола молниеносно.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (5–9% жирности, не сухого), 100 г сливочного масла (размягченного), яйцо, 150 г муки (примерно стакан), 50 г сахара (можно меньше), 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина, щепотка соли. В миске разомните творог вилкой. Добавьте размягченное сливочное масло, яйцо, сахар, ванилин и соль. Хорошо перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем. Замесите мягкое эластичное тесто (оно не должно липнуть к рукам). Накройте миску пленкой и уберите в холодильник на 15–20 минут.

Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите пергаментом. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5–0,7 см. Вырежьте печенье формочками или стаканом. Выложите на противень. Выпекайте 12–15 минут до легкого румянца. Печенье будет мягким сразу после духовки, при остывании станет рассыпчатым. Подавайте к чаю.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Минимум хлопот: 3 рецепта выпечки с творогом — разлетаются мгновенно!
Семья и жизнь
Минимум хлопот: 3 рецепта выпечки с творогом — разлетаются мгновенно!
Тесто на воде убираю в рукав и в духовку — через час хлеб с хрустящей корочкой готов, пышнее и нежнее магазинного
Общество
Тесто на воде убираю в рукав и в духовку — через час хлеб с хрустящей корочкой готов, пышнее и нежнее магазинного
Замешиваю тесто на молоке — через час пеку смаженки с колбасой и сыром: вкуснее пиццы и пышнее ватрушек
Общество
Замешиваю тесто на молоке — через час пеку смаженки с колбасой и сыром: вкуснее пиццы и пышнее ватрушек
На молоке — прошлый век. Делаю гренки с творогом и зеленым луком: нежнее ватрушек и быстрее омлета на завтрак
Общество
На молоке — прошлый век. Делаю гренки с творогом и зеленым луком: нежнее ватрушек и быстрее омлета на завтрак
Блендерю вместе бананы, творог и яйца — через 30 минут запеканка без муки нежнее и полезнее чизкейка
Общество
Блендерю вместе бананы, творог и яйца — через 30 минут запеканка без муки нежнее и полезнее чизкейка
рецепты
печенье
кулинария
завтраки
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Тракторист погиб при ударе ВСУ по Белгородской области
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.