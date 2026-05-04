Перетираю творог с яйцом и мукой — через 25 минут печенье «Пышка»: рассыпчатое, домашнее, как у бабушки

Это гениально простой рецепт печенья для тех, кто скучает по домашней выпечке, но не хочет возиться со сложными рецептами. Никаких миксеров, никакого охлаждения теста — просто перетер, скатал, вырезал и в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежное рассыпчатое печенье с золотистой корочкой и мягкой, чуть влажной серединкой, которая буквально тает во рту. Творог делает его невесомым и воздушным, а мука и масло — идеально рассыпчатым.

Это печенье напоминает то самое, которое пекли наши бабушки, — без добавок и консервантов, а только с любовью и простыми продуктами. «Пышка» отлично подходит к утреннему кофе, вечернему чаю или просто как перекус для детей. Готовится быстро, хранится хорошо и исчезает со стола молниеносно.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (5–9% жирности, не сухого), 100 г сливочного масла (размягченного), яйцо, 150 г муки (примерно стакан), 50 г сахара (можно меньше), 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина, щепотка соли. В миске разомните творог вилкой. Добавьте размягченное сливочное масло, яйцо, сахар, ванилин и соль. Хорошо перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем. Замесите мягкое эластичное тесто (оно не должно липнуть к рукам). Накройте миску пленкой и уберите в холодильник на 15–20 минут.

Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите пергаментом. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5–0,7 см. Вырежьте печенье формочками или стаканом. Выложите на противень. Выпекайте 12–15 минут до легкого румянца. Печенье будет мягким сразу после духовки, при остывании станет рассыпчатым. Подавайте к чаю.

