Смешиваю спелый банан с растопленным шоколадом — через час в холодильнике муссовый брауни без яиц и муки вкуснее классического

Это гениально простой рецепт полезного десерта для тех, кто любит сладкое, но не хочет возиться с выпечкой или употреблять лишние калории. Никакой духовки, никакой муки и масла — только банан, шоколад и блендер.

Получается обалденная вкуснятина: густой влажный шоколадный мусс с ярким банановым ароматом и насыщенным вкусом, который напоминает классический брауни, но без выпечки и глютена. Он нежный, бархатистый, буквально тает во рту, а благодаря натуральной сладости банана не требует добавления сахара.

Этот десерт идеален для веганов, сыроедов и всех, кто следит за фигурой, но не готов отказывать себе в удовольствиях. Готовится за 3 минуты, а выглядит как дорогой ресторанный десерт.

Для приготовления вам понадобится: 2 спелых банана (чем спелее, тем слаще), 100 г темного шоколада (70% и выше, для веганского варианта — без молока), 2 ст. ложки какао-порошка (по желанию, для более шоколадного вкуса), щепотка соли, по желанию — орехи или ягоды для украшения. Бананы очистите и разомните вилкой или пробейте в блендере до состояния пюре. Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке импульсами по 20 секунд, помешивая. Смешайте банановое пюре с растопленным шоколадом, добавьте какао и соль.

Хорошо перемешайте до однородности. Переложите массу в небольшую форму, застеленную пергаментом, или в креманки. Разровняйте поверхность. Уберите в холодильник минимум на 1-2 часа до полного застывания. Перед подачей украсьте рублеными орехами, кокосовой стружкой или ягодами. Подавайте охлажденным — этот шоколадный мусс удивит даже гурманов.

