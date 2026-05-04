Картошка на ужин за 15 минут: 5 быстрых рецептов — от ежиков до запеканки

Картошка — палочка-выручалочка любого ужина. Но когда суп варить лень, а просто пожарить или сварить корнеплод — это слишком банально, на помощь приходит наша подборка. Нашли пять простых блюд из картошки на скорую руку: хрустящие драники, быстрые котлеты и смешные ежики. Все ингредиенты есть в любом доме, а стоять у плиты часами не придется. Бонусом читайте, как приготовить пюре в кружке и запеканку из вчерашней картошки.

Важное примечание

Для первых трех рецептов картофель лучше брать тех сортов, где много крахмала, — он лучше держит форму и дает нужную текстуру. Молодой картофель для этих блюд не подходит, он будет разваливаться.

Если картофельная масса получилась слишком жидкой, добавьте еще 1-2 ложки муки. Если слишком сухой — ложку сметаны или молока.

Рецепт № 1: драники — белорусская классика за 10 минут

Самые простые драники, которые помнит каждый с детства.

Чистим 4 картофелины, трем на мелкой терке. Сразу туда же трем одну луковицу — чтобы картошка не потемнела. Добавляем яйцо, 2 ложки муки, соль, перец. Перемешиваем. Сковороду разогреваем с маслом. Выкладываем тесто ложкой, делаем небольшие лепешки. Жарим на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готово. Подаем горячими со сметаной.

Совет: чтобы драники были хрустящими, не жалейте масла и не накрывайте сковороду крышкой.

Рецепт № 2: сытные картофельные котлеты: жарим по 5 минут

Хотите картофельные котлеты, которые не разваливаются и хрустят? Все просто.

Четыре картофелины трем на крупной терке. Хорошо отжимаем сок — это ключевой момент. Без отжима котлеты распадутся на сковороде. Добавляем яйцо, две ложки муки, соль, перец. Перемешиваем. На сковороду наливаем масло слоем полсантиметра, разогреваем. Выкладываем картофельную массу ложкой, формируем плоские круглые котлеты. Жарим на среднем огне по 5 минут с каждой стороны до темно-золотистой хрустящей корочки. Подаем с кетчупом или сметаной.

По текстуре — хрустят сильнее драников, держат форму отлично. И готовятся не дольше обычных оладий.

Интересный факт: это популярное блюдо американской кухни, там такие котлеты называют хешбраунами.

Рецепты простых блюд из картошки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3: картофельные ежики с сыром внутри

Хотите удивить детей? Сделайте картофельные ежики с сыром.

Четыре картофелины варим в мундире до полуготовности (10 минут). Остужаем, чистим, трем на крупной терке. Добавляем яйцо, 2 ложки муки, соль, перец. Перемешиваем. Делим массу на 8–10 частей. В каждую кладем маленький кусочек твердого сыра. Скатываем шарики, слегка приплюскиваем. Жарим в разогретом масле со всех сторон по 2–3 минуты до румяной корочки. Внутри сыр плавится, и получается неожиданный тягучий сюрприз. Подаем со сметаной.

Дети такие ежики обожают, и взрослые не откажутся.

Совет: чтобы ежики не разваливались при жарке, уберите их в холодильник на 15 минут перед обжаркой.

Рецепт № 4: запеканка из остатков картофельного пюре — второй шанс вчерашнего ужина

Осталось пюре со вчерашнего ужина? Не выкидывайте. За 15 минут получится новая запеканка. Горячая, сытная, с хрустящей корочкой. Правда, понадобится духовка.

В 500 г пюре добавляем яйцо, перемешиваем. Форму смазываем маслом, кладем пюре, разравниваем. Сверху посыпаем тертым сыром, уйдет где-то 50 г. Выпекать советуем при 200 °C 15–20 минут до золотистой корочки. Подаем со сметаной или свежей зеленью.

Совет: в пюре можно добавить обжаренный лук, грибы, кусочки бекона или ветчины — получится полноценный ужин.

Запеканка из картошки: простой рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 5: картофельное пюре в кружке за 5 минут — без кастрюль

Да, пюре можно приготовить в кружке в микроволновке. Никаких кастрюль! Вам будут нужны одна кружка и вилка.

2 средних картофелины чистим, режем мелкими кубиками (0,5–1 см). Складываем в большую кружку (350–400 мл), заливаем водой, чтобы она только покрывала картошку. Ставим в микроволновку на 5–7 минут при мощности 800 Вт. Проверить готовность можно вилкой — картошка должна быть мягкой. Сливаем воду. Добавляем 20 г масла, 30 мл молока, соль. Разминаем вилкой прямо в кружке до состояния пюре.

Совет: кружка должна быть большой, чтобы пюре не убежало. Время зависит от мощности микроволновки и размера кусочков.

Что добавить для разнообразия

В драники: тертый сыр в тесто, зелень, чеснок, бекон.

В запеканку из пюре: грибы, лук, фарш, слой помидоров.

В пюре в кружке: тертый сыр, бекон, зелень, чесночный порошок.

В котлеты: тертый сыр, паприку, сушеный чеснок, розмарин.

В ежики: разные виды сыра (чеддер, моцарелла, гауда), бекон или ветчину.

