Не просто картошка: 5 идей сочных драников за 20 минут

Хотите сочных горячих драников, но не уверены в том, как их готовить? Тогда вы по адресу! Мы собрали 5 лучших рецептов драников: от классических картофельных до мясных и кабачковых. Следуйте пошаговым инструкциям — и останетесь в восторге!

Классические драники из картофеля

Мечтаете о тех самых сытных лепешечках из детства? Тогда начнем с базы — классических картофельных драников. Они не требуют сыра или фарша — только картошка, лук и пара минут терпения.

Ингредиенты:

картофель (500 г);

лук репчатый (1 шт., ~80 г);

яйцо (1 шт.);

пшеничная мука (40 г);

соль (5 г);

перец молотый (2 г);

масло для жарки (20 мл).

Способ приготовления:

Картошку с луковицей нашинкуйте на мелкой терке. Слейте выделившийся сок. В овощную массу введите яйцо, муку, соль и перец. Жарьте на разогретом масле по 3 минутки с обеих сторон до золотистости.

Калорийность: 190 ккал на 100 г.

Полезные свойства: источник калия (499 мг на 100 г) для здоровья сердца; витамин С для укрепления иммунитета.

Рецепт классических драников из картофеля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Драники из кабачков (320 г)

Летом, когда кабачки растут не по дням, а по часам, этот рецепт спасает от однообразия. Драники из кабачков получаются нежнее картофельных, так что придется по вкусу тем, кто предпочитает легкую пищу.

Ингредиенты:

кабачки молодые (400 г);

яйцо (1 шт.);

мука (50 г);

чеснок (2 зубчика);

соль (3 г);

зелень укропа (10 г);

масло для жарки (15 мл).

Важно: кожуру не срезайте, но удалите семена, если кабачок старый.

Способ приготовления:

Натрите кабачки, отожмите сок руками (это обязательный шаг). Смешайте с яйцом, мукой, давленым чесноком, солью и рубленым укропом. Жарьте на среднем огне по 2 минуты с обеих сторон.

Калорийность: 85 ккал на 100 г.

Полезные свойства: богаты пищевыми волокнами (1 г на 100 г) для пищеварения; низкая калорийность подходит для диет; содержат лютеин для зрения.

Драники из кабачков Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Драники с яйцом внутри (340 г)

Мечтаете о завтраке, где и драник, и глазунья одновременно? В драниках с яйцом желток остается жидким и растекается при разрезании — получается натуральный соус. Готовятся такие дранички чуть дольше, но результат того стоит.

Ингредиенты (на 3 порции):

картофель (300 г);

яйца куриные (3 шт.);

лук (50 г);

мука (30 г);

соль (4 г);

масло (15 мл).

Способ приготовления:

Картошку и луковицу нашинкуйте на мелкой терке. Отожмите сок полностью (иначе драник поплывет). Введите муку и соль. Яйцо в тесто не кладите. Разогрейте сковородку с маслом до легкого шипения (140–150 градусов). Выложите ложку теста, разровняйте в лепешку диаметром 10 см. Сделайте в центре углубление ложкой — дно должно остаться целым. Вбейте в углубление сырое яйцо комнатной температуры. Накройте крышкой, огонь — минимум. Жарьте 4 минуты под крышкой (белок схватится, желток останется жидким). Аккуратно переверните и жарьте без крышки еще 30 секунд.

Калорийность: 210 ккал на 100 г.

Полезные свойства: полноценный белок (8 г на порцию) для мышц; холин (250 мг на желток) для работы мозга и нервной системы.

Драники с яйцом внутри Фото: Shutterstock/FOTODOM

Драники с сыром (360 г)

Драники с сыром — самый простой способ добиться хруста без лишнего масла. Сыр плавится и тянется, а золотистая корочка создает приятную текстуру.

Ингредиенты:

картофель (400 г);

сыр твердый (пармезан или гауда, 100 г);

яйцо (1 шт.);

мука (35 г);

чеснок (5 г);

соль (2 г);

масло (15 мл).

Способ приготовления:

Крупно нашинкуйте картофелины и сыр на терке. Введите яйцо, муку, спрессованный чеснок и соль. Сыр уже соленый, поэтому солите минимально. Жарьте при достаточно высокой температуре, чтобы сыр быстро карамелизовался и дал хруст.

Калорийность: 285 ккал на 100 г.

Полезные свойства: кальций (до 350 мг) для костей и зубов; сырный белок легко усваивается; витамин B12 поддерживает нервную систему.

Рецепт драников на всю семью Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Драники с фаршем (390 г)

Если хотите утолить голод один блюдом, драники с фаршем (он же ленивые зразы) — ваш вариант. Это уже не гарнир, а полноценный ужин с мясом, который готовится так же быстро, как обычные драники. Фарш внутри остается сочным, потому что картофель не дает ему пересохнуть.

Ингредиенты:

картофель (350 г);

фарш говяжий или свиной (200 г);

яйцо (1 шт.);

лук (100 г);

мука (20 г);

соль (5 г);

перец (2 г);

масло (20 мл).

Способ приготовления:

Нашинкуйте картошку и 50 г лука на мелкой терке. Отожмите сок. Введите яйцо, муку, 2 г соли. Перемешайте. Вторую половину лука (50 г) мелко порубите и обжарьте на 5 мл масла до золотистого цвета (2 минуты). Смешайте с сырым фаршем, добавьте 3 г соли и перец. Разогрейте сковороду с оставшимся маслом (15 мл) на среднем огне. Выложите ложку картофельной массы (30 г), разровняйте в лепешку. Сверху положите 1 чайную ложку с горкой фарша (15 г). Накройте второй ложкой картофельной массы (20--25 г) и слегка прижмите лопаткой, чтобы края соединились. Жарьте по 4 минуты с каждой стороны. Огонь чуть ниже среднего, чтобы фарш внутри успел пропечься, а картошка не сгорела. Крышкой можно не накрывать.

Калорийность: 245 ккал на 100 г.

Полезные свойства: гемовое железо (2 мг на 100 г) для профилактики анемии; цинк укрепляет иммунитет; сочетание белка и сложных углеводов дает долгое насыщение.

Как видите, приготовление драников — настоящее искусство. Впрочем, овладеть им может любой желающий. Просто выберите понравившийся рецепт драников и отправляйтесь на кухню творить!

