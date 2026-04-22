Пекинская капуста: 3 сытных салата за 15 минут — минимум калорий

Думаете, салаты — это легкие закуски, которые совсем не утоляют голод? Наша подборка рецептов сытных салатов с пекинской капустой переубедит вас! В этом перечне — не только богатые витаминами, но и надолго насыщающие блюда. Попробуйте прямо сейчас, и салаты с пекинской капустой станут вашими фаворитами!

Крабовый салат с пекинской капустой

Этот крабовый салат с пекинской капустой покорит сердца любителей морепродуктов. Готовится он быстро, а получается невероятно вкусным.

Ингредиенты (на 4 порции, 520 г):

пекинская капуста — 300 г;

крабовые палочки (охлажденные) — 200 г;

огурец свежий — 150 г;

яйцо куриное (сваренное вкрутую) — 2 шт. (около 100 г);

зеленый лук — 20 г;

сметана 15% — 100 г;

горчица дижонская — 10 г;

соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Нашинкуйте капусту поперек волокон полосками по 5 мм; крабовые палочки разверните пластинами и порвите руками вдоль волокон; огурец нарежьте соломкой, яйца — кубиком стороной 1 см. Смешайте сметану с горчицей, перцем и солью. Соедините все ингредиенты, заправьте и перемешайте непосредственно перед подачей. Посыпьте зеленым луком для украшения.

Калорийность на 100 г: 118 ккал (белки — 6,2 г, жиры — 7,5 г, углеводы — 5,8 г).

Полезные свойства: порция дает 25% суточной нормы витамина K (управляет свертываемостью крови); за счет сметанной заправки усвояемость жирорастворимых витаминов A и E из капусты повышается в 3 раза.

Салат с пекинской капустой и курицей (теплый, с хрустящей корочкой)

Ингредиенты (на 3 порции, 670 г):

пекинская капуста — 350 г;

филе куриной грудки (сырое) — 250 г;

огурец — 200 г;

перец болгарский красный — 100 г;

кунжут белый — 15 г;

соус: соевый (классический, 12% соли) — 40 мл; мед жидкий — 15 г;

масло кунжутное — 5 мл;

чеснок — 5 г.

Приготовление:

Грудку нарежьте поперек волокон ломтиками по 1 см, обжарьте на сухой антипригарной сковороде до золотистой корочки (4 минуты с одной стороны, 3 — с другой). Капусту нашинкуйте соломкой, огурец и перец — брусочками. Смешайте соевый соус, мед, кунжутное масло и давленый чеснок. Соедините теплую курицу с овощами, полейте соусом, посыпьте кунжутом. Подавайте сразу, пока грудка хрустит.

Калорийность на 100 г: 92 ккал (белки — 9,1 г, жиры — 3,2 г, углеводы — 6,5 г).

Полезные свойства: термическая обработка курицы не снижает содержание селена (28 мкг на порцию) — это поддерживает работу щитовидной железы; кунжутное масло в соусе уменьшает гликемический индекс блюда до 35 единиц (низкий уровень).

Салат с пекинской капустой и огурцами (самый низкокалорийный, с яйцом и творожным сыром)

Салат с пекинской капустой и огурцами очень низкокалорийный, а значит, его можно без труда включить в диетический рацион. Он радует необычным вкусом и надолго утоляет голод.

Ингредиенты (на 2 порции, 410 г):

пекинская капуста — 200 г;

огурец — 150 г;

яйцо пашот (или вареное всмятку) — 2 шт. (100 г);

сыр творожный (5% жира, без добавок) — 80 г;

укроп свежий — 10 г;

лимонный сок — 15 мл;

оливковое масло extra virgin — 10 мл;

перец белый молотый — 2 г.

Приготовление:

Порвите капусту руками на кусочки по 3 см стороной (так она дольше не пускает сок). Огурец нарежьте полукольцами по 3 мм толщиной. В миске смешайте творожный сыр, лимонный сок, масло и перец до пастообразного состояния. Выложите овощи, сверху — яйца пашот (или разрезанные пополам яйца всмятку), полейте заправкой, посыпьте рубленым укропом. Не солите — творожный сыр уже содержит натрий.

Калорийность на 100 г: 103 ккал (белки — 6.7 г, жиры — 7.1 г, углеводы — 3.4 г)

Полезные свойства: сочетание лимонного сока и оливкового масла увеличивает усвоение лютеина из капусты в 4 раза (защита сетчатки глаза); белок яйца пашот усваивается на 97% — выше, чем при любом другом виде варки.

Пекинская капуста не терпит только две ошибки: мелкую нарезку (выделяет сок за 20 минут) и тяжелые масляные заправки (делают листья склизкими). Так что храните нарезанную капусту в пакете с бумажным полотенцем — тогда любой из приведенных нами рецептов соберется за 7 минут без излишков воды в миске.

