Персиковые десерты без духовки: 3 быстрые идеи на каждый день

Сладкие персики из банки прекрасны сами по себе. Но их можно сделать еще вкуснее и полезнее, дополнив парой ингредиентов. Если вас интересуют десерты с консервированными персиками, вы по адресу! Делимся подборкой трех рецептов, которые не оставят сладкоежек равнодушными.

Творожный десерт с персиками в стаканах Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ищете творожный десерт с персиками? Этот вариант — классика: нежный, как пудинг, а готовится всего за 10 минут.

Ингредиенты на 2 порции:

творог 5% — 300 г;

консервированные персики — 200 г (слить сироп);

сметана 15% — 100 г;

сахар — 50 г;

ванильный экстракт — 1 ч. л.;

миндальные лепестки — 20 г (для посыпки).

Приготовление:

Измельчите творог блендером до гладкости, добавьте сметану, сахар и ваниль — взбейте 2 минуты. Нарежьте персики кубиками (1 см), смешайте половину с творожной массой. В стаканы выложите слоями: основа из творога (100 г), персики (50 г), снова творог. Украсьте миндальными лепестками. Охлаждайте в холодильнике 30 минут.

Калорийность: 140 ккал на 100 г.

Полезные свойства:

поддерживает микрофлору кишечника благодаря творогу;

богат калием для сердца благодаря персикам.

Десерт из творога с персиками и йогуртом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Десерт из творога с персиками в йогуртовой заливке — легкий и освежающий перекус, который подойдет даже худеющим. В составе — никакого желатина, масса стабилизируется натурально. Готовится всего за 12 минут!

Ингредиенты:

творог обезжиренный — 400 г;

консервированные персики — 250 г (слить, оставить 50 мл сиропа);

натуральный йогурт — 150 г;

мед — 40 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

кокосовая стружка — 30 г.

Приготовление:

Протрите творог через сито, смешайте с йогуртом, медом и лимонным соком. Персики нарежьте ломтиками, полейте сиропом, добавьте к творожной смеси — аккуратно перемешайте. Разложите по креманкам (200 г порция), посыпьте стружкой. Дайте постоять 20 минут в холодильнике.

Калорийность: 110 ккал на 100 г.

Полезные свойства:

укрепляет иммунитет за счет витамина С;

низкокалорийный белок из творога идеален для мышц.

Персиково-овсяный десерт с творогом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт десерта с персиками на основе овсянки — сытный, но не тяжелый. Творог добавляет кремовую консистенцию, а фрукты — натуральную сладость. Готовится за 15 минут.

Ингредиенты:

творог 9% — 250 г;

консервированные персики — 220 г (слить сироп);

овсяные хлопья — 100 г;

греческий йогурт — 100 г;

корица молотая — 0,5 ч. л.;

семена чиа — 20 г (замочить в 50 мл воды).

Приготовление:

Замочите овсянку в горячей воде (100 мл) на 5 минут, слейте лишнее. Смешайте творог с йогуртом и корицей, добавьте чиа и овсянку. Персики порубите, вмешайте в массу. Разложите по мискам (200 г), охладите 10 минут.

Калорийность: 130 ккал на 100 г.

Полезные свойства:

клетчатка из овсянки улучшает пищеварение;

антиоксиданты из персиков хороши для омолаживания кожи.

Как вы могли заметить, все приведенные рецепты десертов с консервированными персиками готовятся максимум за 15 минут. Вам не придется тратить часы драгоценного времени на кухне: минимум усилий — и вкуснейшие лакомства готовы! Так что отправляйтесь экспериментировать прямо сейчас и ешьте сладкое с пользой для фигуры, организма и настроения.

