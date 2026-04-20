Персиковые десерты без духовки: 3 быстрые идеи на каждый день

Сладкие персики из банки прекрасны сами по себе. Но их можно сделать еще вкуснее и полезнее, дополнив парой ингредиентов. Если вас интересуют десерты с консервированными персиками, вы по адресу! Делимся подборкой трех рецептов, которые не оставят сладкоежек равнодушными.
Творожный десерт с персиками в стаканах
Ищете творожный десерт с персиками? Этот вариант — классика: нежный, как пудинг, а готовится всего за 10 минут.
Ингредиенты на 2 порции:
творог 5% — 300 г;
консервированные персики — 200 г (слить сироп);
сметана 15% — 100 г;
сахар — 50 г;
ванильный экстракт — 1 ч. л.;
миндальные лепестки — 20 г (для посыпки).
Приготовление:
Измельчите творог блендером до гладкости, добавьте сметану, сахар и ваниль — взбейте 2 минуты.
Нарежьте персики кубиками (1 см), смешайте половину с творожной массой.
В стаканы выложите слоями: основа из творога (100 г), персики (50 г), снова творог. Украсьте миндальными лепестками.
Охлаждайте в холодильнике 30 минут.
Калорийность: 140 ккал на 100 г.
Полезные свойства:
поддерживает микрофлору кишечника благодаря творогу;
богат калием для сердца благодаря персикам.
Десерт из творога с персиками и йогуртом
Десерт из творога с персиками в йогуртовой заливке — легкий и освежающий перекус, который подойдет даже худеющим. В составе — никакого желатина, масса стабилизируется натурально. Готовится всего за 12 минут!
Ингредиенты:
творог обезжиренный — 400 г;
консервированные персики — 250 г (слить, оставить 50 мл сиропа);
натуральный йогурт — 150 г;
мед — 40 г;
лимонный сок — 1 ст. л.;
кокосовая стружка — 30 г.
Приготовление:
Протрите творог через сито, смешайте с йогуртом, медом и лимонным соком.
Персики нарежьте ломтиками, полейте сиропом, добавьте к творожной смеси — аккуратно перемешайте.
Разложите по креманкам (200 г порция), посыпьте стружкой. Дайте постоять 20 минут в холодильнике.
Калорийность: 110 ккал на 100 г.
Полезные свойства:
укрепляет иммунитет за счет витамина С;
низкокалорийный белок из творога идеален для мышц.
Персиково-овсяный десерт с творогом
Рецепт десерта с персиками на основе овсянки — сытный, но не тяжелый. Творог добавляет кремовую консистенцию, а фрукты — натуральную сладость. Готовится за 15 минут.
Ингредиенты:
творог 9% — 250 г;
консервированные персики — 220 г (слить сироп);
овсяные хлопья — 100 г;
греческий йогурт — 100 г;
корица молотая — 0,5 ч. л.;
семена чиа — 20 г (замочить в 50 мл воды).
Приготовление:
Замочите овсянку в горячей воде (100 мл) на 5 минут, слейте лишнее.
Смешайте творог с йогуртом и корицей, добавьте чиа и овсянку.
Персики порубите, вмешайте в массу. Разложите по мискам (200 г), охладите 10 минут.
Калорийность: 130 ккал на 100 г.
Полезные свойства:
клетчатка из овсянки улучшает пищеварение;
антиоксиданты из персиков хороши для омолаживания кожи.
Как вы могли заметить, все приведенные рецепты десертов с консервированными персиками готовятся максимум за 15 минут. Вам не придется тратить часы драгоценного времени на кухне: минимум усилий — и вкуснейшие лакомства готовы! Так что отправляйтесь экспериментировать прямо сейчас и ешьте сладкое с пользой для фигуры, организма и настроения.
Ранее мы составили подборку лучших рецептов картофельных лепешек с начинкой.