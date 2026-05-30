30 мая 2026 в 07:00

Не жалейте секатор для груши — после такой обрезки дерево ломится от урожая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Груша может радовать урожаем много лет, но без правильной обрезки дерево быстро превращается в густые заросли. Ветви мешают друг другу, плоды становятся мелкими, а болезни появляются все чаще. Именно поэтому опытные дачники не пропускают сезонную обрезку и считают ее одним из главных этапов ухода.

Самой важной считается весенняя обрезка. Проводят ее в марте или начале апреля, пока не распустились почки. В это время убирают сухие, поврежденные и больные ветви. Такая процедура помогает защитить дерево от грибковых заболеваний и стимулирует рост молодых побегов.

Летом крону слегка прореживают, чтобы внутрь попадали свет и воздух. Благодаря этому груши вырастают более крупными и сладкими. Осенью проводят санитарную обрезку — удаляют все слабое и сухое, чтобы дерево легче перенесло зиму.

Для работы важно использовать только острый и чистый инструмент. Ровные срезы быстрее заживают, особенно если сразу обработать их садовым варом. При этом слишком сильно укорачивать ветви не стоит — груша тяжело переносит сильный стресс.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после аккуратной обрезки собирать урожай стало намного удобнее. Она также советует не оставлять срезанные больные ветки возле дерева, а сразу убирать их с участка, чтобы не распространялись инфекции.

Ранее сообщалось, что многие боятся лишний раз приоткрыть теплицу, чтобы не «простудить» растения. А на деле легкий сквозняк работает на урожай лучше любых ухищрений.

Марина Макарова
