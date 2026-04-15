15 апреля 2026 в 21:28

Творог, яйца и мука — объединяю и выпекаю: мягкие рулетики — всего 15 минут в духовке

Мягкие творожные рулетики — это нежная, воздушная выпечка для завтраков и чаепитий. Готовятся они быстро и просто — всего 15 минут в духовке.

Для приготовления понадобится: 200 г творога, 80 г сливочного масла, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, ванильный сахар по желанию, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, для начинки — сахар и корица (или что захотите).

Рецепт: соедините творог, размягченное сливочное масло, сахар, соль и ванильный сахар, перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Разделите тесто на две части. Каждую часть раскатайте в прямоугольник, посыпьте смесью сахара и корицы. Плотно сверните рулет. Нарежьте рулет на крупные кусочки. Выложите на противень. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15 минут до легкого румянца.

Ранее стало известно, как приготовить фруктовые оладьи с яблоками.

Проверено редакцией
Мать-садистка и брат-растлитель: сестра штурмовика ВСУ рассказала правду
Общество
Мать-садистка и брат-растлитель: сестра штурмовика ВСУ рассказала правду
Что делать, если попал под овербукинг: компенсация, можно ли подать в суд
Общество
Что делать, если попал под овербукинг: компенсация, можно ли подать в суд
Сытные пирожки из готового слоеного теста: главное — правильно раскатать, тогда не отличить от домашнего
Общество
Сытные пирожки из готового слоеного теста: главное — правильно раскатать, тогда не отличить от домашнего
Слойки-трубочки с бананом — новый хит для занятых хозяек: быстро, вкусно, красиво
Общество
Слойки-трубочки с бананом — новый хит для занятых хозяек: быстро, вкусно, красиво
Творожные рогалики из двух пачек творога — нежнее облака и вкуснее магазинного печенья. Нежнятина к чаю
Общество
Творожные рогалики из двух пачек творога — нежнее облака и вкуснее магазинного печенья. Нежнятина к чаю
Общество
Дарья Иванова
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

