Творог, яйца и мука — объединяю и выпекаю: мягкие рулетики — всего 15 минут в духовке

Мягкие творожные рулетики — это нежная, воздушная выпечка для завтраков и чаепитий. Готовятся они быстро и просто — всего 15 минут в духовке.

Для приготовления понадобится: 200 г творога, 80 г сливочного масла, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, ванильный сахар по желанию, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, для начинки — сахар и корица (или что захотите).

Рецепт: соедините творог, размягченное сливочное масло, сахар, соль и ванильный сахар, перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Разделите тесто на две части. Каждую часть раскатайте в прямоугольник, посыпьте смесью сахара и корицы. Плотно сверните рулет. Нарежьте рулет на крупные кусочки. Выложите на противень. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15 минут до легкого румянца.

