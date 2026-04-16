Творожные мини-пироги — это элегантная и нежная альтернатива привычным сырникам, которая порадует и глаз, и вкусовые рецепторы. Готовятся они просто, а выглядят как кондитерский шедевр.
Для приготовления понадобится: 200 г творога, яйцо, 100 г муки, 50 г сахара, 100 г греческого йогурта, 1/2 банки консервированных персиков, ванилин.
Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, ванилин и муку, замесите мягкое тесто. Разделите тесто на 4–6 частей. На пергаменте сформируйте из каждой части круглые лепешки с приподнятыми бортиками. Выложите заготовки на противень. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут до легкого румянца.
Достаньте, в каждую корзиночку выложите по ложке греческого йогурта и сверху — кусочки персиков. Верните в духовку еще на 5–7 минут, чтобы йогурт слегка прогрелся. Подавайте теплыми или остывшими.
Сырники — в прошлом. Из творога готовлю мини-пироги: ингредиенты те же, но с начинкой
200 г творога 1 яйцо 100 г муки 50 г сахара 100 г греческого йогурта 1/2 банки консервированных персиков ванилин
Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, ванилин и муку, замесите мягкое тесто. Разделите тесто на 4-6 частей.
На пергаменте сформируйте из каждой части круглые лепешки с приподнятыми бортиками. Выложите заготовки на противень. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут до легкого румянца.
Достаньте, в каждую корзиночку выложите по ложке греческого йогурта и сверху — кусочки персиков. Верните в духовку еще на 5-7 минут, чтобы йогурт слегка прогрелся. Подавайте теплыми или остывшими.