Сырники — в прошлом. Из творога готовлю мини-пироги: ингредиенты те же, но с начинкой

Сырники — в прошлом. Из творога готовлю мини-пироги: ингредиенты те же, но с начинкой

Творожные мини-пироги — это элегантная и нежная альтернатива привычным сырникам, которая порадует и глаз, и вкусовые рецепторы. Готовятся они просто, а выглядят как кондитерский шедевр.

Для приготовления понадобится: 200 г творога, яйцо, 100 г муки, 50 г сахара, 100 г греческого йогурта, 1/2 банки консервированных персиков, ванилин.

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, ванилин и муку, замесите мягкое тесто. Разделите тесто на 4–6 частей. На пергаменте сформируйте из каждой части круглые лепешки с приподнятыми бортиками. Выложите заготовки на противень. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут до легкого румянца.

Достаньте, в каждую корзиночку выложите по ложке греческого йогурта и сверху — кусочки персиков. Верните в духовку еще на 5–7 минут, чтобы йогурт слегка прогрелся. Подавайте теплыми или остывшими.

