Никакой муки: блины на творожном тесте — и для начинок хороши, и просто так

Блины без муки на творожном тесте — это неожиданно вкусное, нежное и полезное блюдо, которое удивит вас своей простотой и воздушностью. Творог придает им легкую сливочную нотку, а яйца обеспечивают пышность.

Такие блины идеально подходят и для сладких начинок, и для соленых, и хороши просто так с медом или сметаной.

Ингредиенты

Вам понадобится: 200 г творога (лучше мягкого), 3 яйца, 2 ст. л. крахмала (кукурузного или картофельного), 100 мл молока, соль, сахар по вкусу.

Как приготовить

В миске смешайте творог с яйцами, солью и сахаром до однородности. Добавьте крахмал и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Влейте молоко, доведите тесто до консистенции жидкой сметаны. Если тесто слишком густое, добавьте еще немного молока. Разогрейте сковороду. Выливайте тесто тонким слоем, жарьте с двух сторон. Подавайте горячими.

