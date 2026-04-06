Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 06:45

Никакой муки: блины на творожном тесте — и для начинок хороши, и просто так

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Блины без муки на творожном тесте — это неожиданно вкусное, нежное и полезное блюдо, которое удивит вас своей простотой и воздушностью. Творог придает им легкую сливочную нотку, а яйца обеспечивают пышность.

Такие блины идеально подходят и для сладких начинок, и для соленых, и хороши просто так с медом или сметаной.

Ингредиенты

Вам понадобится: 200 г творога (лучше мягкого), 3 яйца, 2 ст. л. крахмала (кукурузного или картофельного), 100 мл молока, соль, сахар по вкусу.

Как приготовить

В миске смешайте творог с яйцами, солью и сахаром до однородности. Добавьте крахмал и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Влейте молоко, доведите тесто до консистенции жидкой сметаны. Если тесто слишком густое, добавьте еще немного молока. Разогрейте сковороду. Выливайте тесто тонким слоем, жарьте с двух сторон. Подавайте горячими.

Проверено редакцией
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Общество
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Общество
Вместо надоевших драников — капустники на сковороде с фаршем. Получаются сочными, ароматными и тают во рту — вкуснее и быстрее пирожков
Общество
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
Семья и жизнь
Постные блины: 4 лучших рецепта без яиц и молока
Общество
Вкуснее пиццы и готовятся быстрее: ленивые блинчики — начинка уже внутри
блины
рецепты
творог
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме обратились к странам, поддерживающим Украину
Володин объяснил, почему переживающему кризис ЕС нужна Украина
В Госдуме жестко высказались об ударе ВСУ по шахте в ЛНР с 41 горняком
В Омске пропали братья 10 и 11 лет
Иран назвал атаку на производство тяжелой воды преступлением против человечества
Врачи в России стабилизировали состояние отца Сырского
Более сотни рейсов задержаны в российском аэропорту из-за БПЛА
Полиция третьи сутки ищет Героя России
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.