21 марта 2026 в 09:40

На завтрак в пост готовлю оладьи из овсянки и банана: легче не придумаешь — взбили блендером и жарим

Фото: D-NEWS.ru
На завтрак в пост готовлю оладьи из овсянки и банана. Всего два основных ингредиента, никаких яиц и молока, а готовятся на раз-два. Легче рецепта не придумаешь.

Для приготовления понадобится: 2 спелых банана, 1 стакан овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), растительное масло для жарки, щепотка соли, корица или ванилин по желанию.

Рецепт: овсяные хлопья измельчите в блендере или кофемолке до состояния муки (не обязательно в пыль, можно оставить мелкие кусочки). Бананы разомните вилкой в пюре. Смешайте банановое пюре с овсяной мукой, добавьте соль и корицу. Тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно получиться густым, как на обычные оладьи.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарьте оладьи на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими с медом, ягодами или любимым вареньем.

Ранее были названы три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост.

Проверено редакцией
завтраки
Великий пост
рецепты
оладьи
Дарья Иванова
Д. Иванова
