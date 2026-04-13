Банка персиков и слоеное тесто — на завтрак готовлю хрустящие подушечки: нежные слойки с сочной начинкой

Беру слоеное тесто и банку персиков — и за 20 минут готовлю простые слойки, которые получаются вкуснее пирожных и исчезают со стола быстрее, чем я успеваю заварить чай. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для внезапных гостей, детского чаепития или уютного вечера с семьёй.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящее слоистое тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочные сладкие персики, карамелизованные в сиропе, с лёгкой кислинкой лимонного сока.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 1 банка консервированных персиков (половинками), 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 яйцо для смазывания. Персики нарежьте тонкими дольками, сбрызните лимонным соком и посыпьте сахаром. Тесто раскатайте в пласт, нарежьте квадратами. На каждый квадрат выложите несколько долек персика, защипните края, формируя слойки.

Смажьте взбитым яйцом, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 190 °С 15–20 минут до румяной корочки. Подавайте тёплыми с шариком мороженого или просто так. Эти слойки — настоящая чайная пирушка.

