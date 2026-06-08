Заливаю персики йогуртом — и в духовку, через 40 минут подаю сливочный пирог: нежнее и интереснее надоевшей шарлотки

Заливаю персики йогуртом — и в духовку, через 40 минут подаю сливочный пирог: нежнее и интереснее надоевшей шарлотки

Сезон персиков — отличный повод отложить привычную шарлотку и попробовать что-то новое. Нежное йогуртовое тесто буквально обволакивает сочные ломтики фруктов, а во время выпечки по кухне разносится такой аромат, что ждать готовности становится настоящим испытанием.

Пирог получается мягким, влажным и очень воздушным. Персики становятся еще сочнее, сохраняя свой вкус и аромат, а йогурт делает мякиш особенно нежным. Такой десерт одинаково хорош и к утреннему кофе, и к вечернему чаю в кругу семьи.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., сахар — 180 г, йогурт натуральный — 250 г, мука — 220 г, разрыхлитель — 10 г, ванилин — 1 г, персики — 3 шт.

Яйца взбейте с сахаром до светлой пышной массы. Добавьте йогурт и ванилин, перемешайте до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем и аккуратно замешайте тесто без комочков. Персики нарежьте тонкими дольками.

Форму застелите пергаментом, вылейте тесто и сверху красиво разложите ломтики персиков, слегка утапливая их в тесте. Выпекайте при 180 градусах около 35–40 минут до золотистой корочки и сухой шпажки. Перед подачей пирог можно слегка присыпать сахарной пудрой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева приготовила этот пирог. Йогуртовое тесто получилось удивительно нежным, а персики после выпечки стали похожи на ароматный фруктовый крем. Особенно вкусен пирог слегка теплым, когда фруктовый аромат раскрывается максимально ярко.