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04 июня 2026 в 16:48

Торт «Я устал, но гости уже в дверях». Спасает банка компота

Фото: D-NEWS.ru
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Я ненавижу долго возиться с тестом. Этот пирог решается за 10 минут, а выглядит так, будто я стоял у плиты час.

Ингредиенты

Мука — 200 г, яйца — 3 шт., сахар — 150 г, масло сливочное — 100 г, разрыхлитель — 1 ч. л., персики консервированные — 1 банка, ванилин — щепотка.

Как готовлю

Сначала я взбиваю яйца с сахаром до белой пены. Затем растапливаю масло и вливаю его в яичную смесь, добавляю муку с разрыхлителем. Тесто получается как густая сметана. Персики режу дольками, выкладываю на дно формы, заливаю тестом. Тем временем духовка уже разогрета до 180 градусов. Теперь нужно ждать 30 минут и не открывать дверцу. Готовый пирог переворачиваю, чтобы персики оказались сверху. Идеально с шариком мороженого.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Замесил тесто за 10 минут, пока разогревалась духовка, — и вот он, шедевр! Персики из банки не раскисли, а остались упругими кусочками в воздушном бисквите. Меня удивило, что масло сделало текстуру такой бархатистой. Рекомендую посыпать сахарной пудрой перед подачей — выглядит дорого и празднично.

Проверено редакцией
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