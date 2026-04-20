Как драники, но без картошки — незаслуженно забытый рецепт: готовлю оладушки с капустой и фаршем

Надоели драники? Попробуйте капустники с фаршем. Пекинская капуста вместо картошки — и оладьи получаются нежными, сочными, с хрустящей корочкой. Внутри фарш, снаружи румянец. Готовятся без теста, быстрее пирожков, а вкус — как у бабушки.

Ингредиенты

500 г фарша (говядина или курица), 300 г пекинской капусты, 1 луковица, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. черного перца, растительное масло для жарки.

Как я готовлю

Пекинскую капусту тонко шинкую, слегка солю и приминаю руками. Лук мелко нарезаю. Смешиваю капусту, лук, фарш, яйца, муку, соль и перец. Вымешиваю до густой однородной массы. Разогреваю сковороду с маслом, выкладываю массу ложкой, формируя оладьи. Жарю на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

