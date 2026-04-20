Лаваш «спасает, когда гости на пороге»: кручу, жарю и делаю закуску за полчаса

Когда времени в обрез, а хочется подать что-то вкусное и сытное, выручает обычный лаваш. Из него легко сделать горячую закуску или даже быстрый пирог, используя продукты, которые уже есть в холодильнике.

Ингредиенты:

лаваш — 2–3 листа;

сыр твердый — 150 г;

курица вареная — 200 г;

творог — 150 г;

чеснок — 1–2 зубчика;

зелень — 20 г;

яйца — 2 шт.;

сметана — 100 г;

масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

Лаваш нарежьте или оставьте целым, в зависимости от задумки. В качестве начинки подойдет все: тертый сыр, курица, творог с чесноком и зеленью. Разложите начинку, сверните рулетом и обжарьте на сковороде до румяной корочки.

Если хочется разнообразия, окуните заготовки в яичный кляр или выложите рулеты спиралью и залейте смесью из яиц и сметаны. Также можно собрать слоеный пирог, чередуя лаваш с начинкой и сыром.

Запекайте при 180 °C около 40–45 минут — получится сытно, ароматно и очень по-домашнему.

