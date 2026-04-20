Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 17:45

Лаваш «спасает, когда гости на пороге»: кручу, жарю и делаю закуску за полчаса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда времени в обрез, а хочется подать что-то вкусное и сытное, выручает обычный лаваш. Из него легко сделать горячую закуску или даже быстрый пирог, используя продукты, которые уже есть в холодильнике.

Ингредиенты:

  • лаваш — 2–3 листа;
  • сыр твердый — 150 г;
  • курица вареная — 200 г;
  • творог — 150 г;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • зелень — 20 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 100 г;
  • масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

Лаваш нарежьте или оставьте целым, в зависимости от задумки. В качестве начинки подойдет все: тертый сыр, курица, творог с чесноком и зеленью. Разложите начинку, сверните рулетом и обжарьте на сковороде до румяной корочки.

Если хочется разнообразия, окуните заготовки в яичный кляр или выложите рулеты спиралью и залейте смесью из яиц и сметаны. Также можно собрать слоеный пирог, чередуя лаваш с начинкой и сыром.

Запекайте при 180 °C около 40–45 минут — получится сытно, ароматно и очень по-домашнему.

Ранее сообщалось: если вы думаете, что свекла — это долго и скучно, спешим развеять миф. Этот салат готовится без варки, а овощи остаются хрустящими и сочными.

Проверено редакцией
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Прохожу по фаршу скалкой — и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Эксперт рассказал, заменит ли еда из доставки домашнюю кухню
Эксперт рассказал о смене приоритетов на рынке готовой еды в России
Котлеты из печени, от которых все в восторге: добавляю один ингредиент — и горечи нет. Мягкие, нежные и воздушные
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тысячи китайских грузовиков отправятся на родину из России
Полиция задержала рецидивиста за отправку «дикпиков» школьнице
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.