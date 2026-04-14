Быстрый завтрак — это не только омлет или каша. Я готовлю сытный круассан с грибами и яйцом пашот

Быстрый завтрак — это не только омлет или каша. Я готовлю сытный круассан с грибами и яйцом пашот

Сочетание воздушного теста, ароматных грибов и бархатистого яйца пашот кажется сложным лишь на первый взгляд. Этот рецепт доказывает, что создать кулинарный шедевр для завтрака можно быстро.

Что понадобится

Круассаны из слоеного теста — 2 шт., шампиньоны — 200 г, зеленый горошек (замороженный) — 100 г, яйца — 2 шт., оливковое масло — 2–3 ст. л., зира (кумин) — 0,5 ч. л., паприка молотая — 0,5 ч. л., соль морская, перец черный молотый.

Как готовлю

Шампиньоны нарезаем пластинами и обжариваем на хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом, солью и перцем около 5 минут до золотистого оттенка, затем перекладываем.

На ту же сковороду добавляем еще немного масла, всыпаем замороженный горошек, паприку и размолотую в ступке зиру. Обжариваем 5–7 минут, после чего разминаем горошек вилкой в грубое пюре.

Для яиц пашот в кастрюле доводим воду до кипения, убавляем огонь до слабого кипения, создаем воронку, помешивая воду, и аккуратно вливаем в центр предварительно разбитое в пиалу яйцо. Варим 2–3 минуты, аккуратно извлекаем шумовкой и даем стечь воде.

Круассаны разрезаем вдоль не до конца и наполняем нижнюю часть: сначала выкладываем гороховое пюре, затем — грибы, завершаем композицию яйцом пашот. Накрываем верхней частью круассана и подаем немедленно.