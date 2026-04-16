Запекаю сытные гнезда из грибного мусса — звучит сложно, но я успеваю сделать их к завтраку

Превратите обычные шампиньоны в воздушный грибной мусс, томленный в духовке с яйцом пашот. Хрустящая пармезановая крошка создает идеальный контраст с бархатистой текстурой, а жидкий желток превращает блюдо в кулинарный шедевр.

Что понадобится

Шампиньоны — 300 г, луковица (средняя), сливочное масло — 2 ст. л., сливки 20% — 150 мл, 2 яйца, сыр твердый (например, пармезан) — 50 г, панировочные сухари — 2 ст. л., чеснок гранулированный — 0,5 ч. л., соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Грибы и лук рублю, обжариваю на масле до золотистого. Измельчаю в блендере со сливками до пюре. Солю, перчу, добавляю чеснок.

Раскладываю по формам, в центре делаю углубление, разбиваю яйцо. Солю, перчу. Сыр тру, смешиваю с сухарями, посыпаю сверху.

Запекаю при 200 °C 25–35 минут.

