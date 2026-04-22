Всего три продукта, но мужчины обожают этот салат: готовим с мясом и маринованными огурцами

Салат с говядиной, яичными блинчиками и маринованными огурцами — это блюдо, которое обожают все мужчины. Ингредиенты создают идеальное сочетание для сытного и вкусного ужина. Готовится салат просто, а выглядит эффектно.

Ингредиенты

Вам понадобится: 300 г вареной говядины, 2 яйца, 2 маринованных огурца, 3–4 ст. л. майонеза, соль, укроп.

Как приготовить

Говядину нарежьте тонкой соломкой. Яйца взбейте с солью, пожарьте на сковороде 2–3 тонких яичных блинчика. Остудите блинчики, сверните рулетом и нарежьте соломкой. Маринованные огурцы нарежьте тонкой соломкой. В большой миске смешайте говядину, яичные блинчики, огурцы и майонез. При желании посыпьте мелко рубленным укропом. Подавайте сразу или дайте настояться 15 минут.

