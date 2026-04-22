Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 19:28

Всего три продукта, но мужчины обожают этот салат: готовим с мясом и маринованными огурцами

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Салат с говядиной, яичными блинчиками и маринованными огурцами — это блюдо, которое обожают все мужчины. Ингредиенты создают идеальное сочетание для сытного и вкусного ужина. Готовится салат просто, а выглядит эффектно.

Ингредиенты

Вам понадобится: 300 г вареной говядины, 2 яйца, 2 маринованных огурца, 3–4 ст. л. майонеза, соль, укроп.

Как приготовить

Говядину нарежьте тонкой соломкой. Яйца взбейте с солью, пожарьте на сковороде 2–3 тонких яичных блинчика. Остудите блинчики, сверните рулетом и нарежьте соломкой. Маринованные огурцы нарежьте тонкой соломкой. В большой миске смешайте говядину, яичные блинчики, огурцы и майонез. При желании посыпьте мелко рубленным укропом. Подавайте сразу или дайте настояться 15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить белковый салат «Весенний»: сытный, но диетический — для тех, кто считает КБЖУ.

Проверено редакцией
Читайте также
В Госдуме предложили создать психологическую поддержку для учителей
Общество
Задолженность по зарплате в России выросла до 2,1 млрд рублей
Общество
Жарю шампиньоны и мешаю с корейской морковкой — кушать подано. Обалденный салат съедают за один присест
Общество
Пачка теста и 300 граммов фарша — пеку «полосатый» пирог с сочной мясной начинкой. Вкуснее и сочнее чебуреков
Общество
Все дело в сметанной заправке: весенний салат из редиски и огурцов — готова есть тазиками
Общество
Общество
рецепты
салаты
ужины
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 154 БПЛА
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.