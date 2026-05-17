Спина отваливается на огороде: картошка под соломой меняет вообще все

Спина отваливается на огороде: картошка под соломой меняет вообще все

Посадка картошки обычно превращается в тяжелую дачную эпопею с лопатой, сорняками и бесконечным окучиванием. Но есть способ, после которого многие уже не хотят возвращаться к обычным грядкам. Картофель под соломой требует меньше сил, а урожай при этом получается заметно больше.

Суть метода простая. Клубни раскладывают прямо на подготовленную землю или в неглубокие лунки, а сверху накрывают толстым слоем соломы или сена — примерно 25–30 сантиметров. По мере роста ботвы солому подсыпают, чтобы побеги оставались прикрытыми.

Такой слой работает сразу в нескольких направлениях. Он удерживает влагу, поэтому поливать приходится реже даже в жару. Сорняков почти нет, а почва под соломой остается рыхлой и теплой. Картофель растет в комфортных условиях и формирует крупные клубни.

Самое приятное начинается во время уборки урожая. Не нужно копать землю и махать лопатой — достаточно разгрести солому руками и собрать чистую картошку. Клубни не повреждаются, а перегнившая солома дополнительно улучшает почву.

Многие дачники отмечают, что урожай при таком способе становится в полтора-два раза больше, а сил уходит намного меньше.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.