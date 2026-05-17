День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 09:00

Спина отваливается на огороде: картошка под соломой меняет вообще все

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Посадка картошки обычно превращается в тяжелую дачную эпопею с лопатой, сорняками и бесконечным окучиванием. Но есть способ, после которого многие уже не хотят возвращаться к обычным грядкам. Картофель под соломой требует меньше сил, а урожай при этом получается заметно больше.

Суть метода простая. Клубни раскладывают прямо на подготовленную землю или в неглубокие лунки, а сверху накрывают толстым слоем соломы или сена — примерно 25–30 сантиметров. По мере роста ботвы солому подсыпают, чтобы побеги оставались прикрытыми.

Такой слой работает сразу в нескольких направлениях. Он удерживает влагу, поэтому поливать приходится реже даже в жару. Сорняков почти нет, а почва под соломой остается рыхлой и теплой. Картофель растет в комфортных условиях и формирует крупные клубни.

Самое приятное начинается во время уборки урожая. Не нужно копать землю и махать лопатой — достаточно разгрести солому руками и собрать чистую картошку. Клубни не повреждаются, а перегнившая солома дополнительно улучшает почву.

Многие дачники отмечают, что урожай при таком способе становится в полтора-два раза больше, а сил уходит намного меньше.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Читайте также
Мошенники придумали новую схему, связанную с конфликтом на Украине и МККК
Общество
Мошенники придумали новую схему, связанную с конфликтом на Украине и МККК
Россиян предупредили о росте мошеннических схем перед ЕГЭ
Общество
Россиян предупредили о росте мошеннических схем перед ЕГЭ
3 рецепта нежных тефтелей: быстрые, с тыквой и диетические в духовке
Семья и жизнь
3 рецепта нежных тефтелей: быстрые, с тыквой и диетические в духовке
Кошатникам рассказали, как часто нужно обрабатывать питомцев от глистов
Life Style
Кошатникам рассказали, как часто нужно обрабатывать питомцев от глистов
Пюре из молодой картошки — кощунство! Собираю весенний салат с оливками и банкой сардин — настоящий восторг
Общество
Пюре из молодой картошки — кощунство! Собираю весенний салат с оливками и банкой сардин — настоящий восторг
Общество
советы
картофель
огороды
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион оказался частично обесточен после налета БПЛА
Москвичей предупредили о грозе и пожарной опасности
Попытка зарядить чужой аккумулятор привела к ДТП в Приамурье
Стало известно, куда направили самолеты из Москвы из-за атаки БПЛА
Воробьев раскрыл последствия атаки БПЛА в Красногорске
Четыре дома получили повреждения при атаке дронов в Сергиевом Посаде
Фанат известного рэпера добился трехкратной компенсации за годы ожиданий
Атака БПЛА привела к задержанию и отмене более 200 рейсов в Шереметьево
Как рассчитываются отпускные, за сколько дней выплачиваются: подробности
Собянин назвал одну из целей ночного налета ВСУ на Москву
Появились новые подробности с поисков пропавшей семьи Усольцевых
Атаку беспилотников на Москву назвали самой крупной более чем за год
Грузовик насмерть сбил водителя сломавшейся легковушки
Здание университета в Азове пострадало при атаке БПЛА на Ростовскую область
«Баффало» разгромил «Монреаль» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ
На территорию Шереметьево упали обломки беспилотника
Руководство ФРГ обвинили в неспособности преодолеть топливный кризис
Мирный житель погиб от удара ВСУ в российском регионе
В Шереметьево пассажиров попросили уйти от окон из-за атак БПЛА
Как увеличить пенсию по старости без северного стажа: пять рабочих способов
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.