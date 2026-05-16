Пюре из молодой картошки — кощунство! Собираю весенний салат с оливками и банкой сардин — настоящий восторг

Лимонный сок не только освежает, но и балансирует жирность сардин и оливок. Не жалейте. Если сардины слишком соленые, лимон смягчит. Оливки лучше резать крупно — так они чувствуются. Фасоль берите молодую, тонкую — она быстрее готовится и нежная.

Что понадобится

500 г молодого картофеля, 200 г стручковой фасоли, 1 банка сардин в оливковом масле (240 г), 80 г оливок без косточек, 2 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. соли, перец по вкусу.

Как я готовлю

Картофель мою, режу на 3–4 части, закладываю в кастрюлю, заливаю холодной водой, солю. Довожу до кипения, убавляю огонь, варю до мягкости. Фасоль режу кусочками 3–4 см, добавляю к картофелю за 3 минуты до готовности. Сливаю воду, даю остыть.

Сардины с маслом из банки перекладываю в миску, добавляю лимонный сок, соль, перец, разминаю вилкой. Оливки крупно рублю. Смешиваю теплый картофель с фасолью, сардиновой заправкой и оливками. Перемешиваю, при необходимости добавляю масло и лимонный сок. Даю настояться 15 минут.

