День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 16:27

Пюре из молодой картошки — кощунство! Собираю весенний салат с оливками и банкой сардин — настоящий восторг

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лимонный сок не только освежает, но и балансирует жирность сардин и оливок. Не жалейте. Если сардины слишком соленые, лимон смягчит. Оливки лучше резать крупно — так они чувствуются. Фасоль берите молодую, тонкую — она быстрее готовится и нежная.

Что понадобится

500 г молодого картофеля, 200 г стручковой фасоли, 1 банка сардин в оливковом масле (240 г), 80 г оливок без косточек, 2 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. соли, перец по вкусу.

Как я готовлю

Картофель мою, режу на 3–4 части, закладываю в кастрюлю, заливаю холодной водой, солю. Довожу до кипения, убавляю огонь, варю до мягкости. Фасоль режу кусочками 3–4 см, добавляю к картофелю за 3 минуты до готовности. Сливаю воду, даю остыть.

Сардины с маслом из банки перекладываю в миску, добавляю лимонный сок, соль, перец, разминаю вилкой. Оливки крупно рублю. Смешиваю теплый картофель с фасолью, сардиновой заправкой и оливками. Перемешиваю, при необходимости добавляю масло и лимонный сок. Даю настояться 15 минут.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Читайте также
Два российских снайпера сбили более 180 дронов ВСУ за неделю в зоне СВО
Общество
Два российских снайпера сбили более 180 дронов ВСУ за неделю в зоне СВО
Россиянам объяснили, кому следует помолиться 16 мая о здоровье и достатке
Общество
Россиянам объяснили, кому следует помолиться 16 мая о здоровье и достатке
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Общество
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Никакого дыма, только вкус: рецепт коктала из сазана, который затмит любой шашлык
Общество
Никакого дыма, только вкус: рецепт коктала из сазана, который затмит любой шашлык
Общество
рецепты
рыба
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе-полумиллионнике вспыхнул пожар на электроподстанции
Полицейские и женщина подозреваются в групповом изнасиловании
Открытое горение на АЗС в Пятигорске ликвидировано
Москвичам рассказали, когда настанет рекордное тепло
Полиция Чечни проверяет инцидент с возможным участием бойца ММА Юнусова
Раскрыта новая деталь про рухнувший в турецком Самсуне дрон
Стало известно, чем закончились поиски мальчика с загадочной запиской
Зеленский обратился к Макрону за помощью после неудач с Трампом
Во Франции начали расследование против принца Саудовской Аравии из-за пыток
Военэксперт объяснил, почему ВСУ не смогли повторить операцию «Поток» ВС РФ
В США пришли к выводу, что Европе пора договариваться с Россией
Фицо озвучил прогноз по конфликту на Украине
В Лондоне вспыхнули протесты против Стармера
Пожарные локализовали пожар на АЗС в Пятигорске
Публикация меддокументов Лерчек в соцсетях вызвала скандал
Раскрыта причина смертельного ДТП с поездом в Бангкоке
Собянин сообщил об отражении двух атак ВСУ
Два российских снайпера сбили более 180 дронов ВСУ за неделю в зоне СВО
Силы ПВО за шесть часов сбили 76 беспилотников над Россией
«Это другое?»: Захарова высмеяла Европарламент за лицемерие
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.