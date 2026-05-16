16 мая 2026 в 14:45

Никакого дыма, только вкус: рецепт коктала из сазана, который затмит любой шашлык

Оказывается, из обычного речного сазана можно приготовить королевское блюдо. Рыба запекается под шубой из лука и помидоров в майонезе, а сок, оставшийся в фольге, превращает овощи в нежнейший гарнир.

Что понадобится

Сазан (или другая карповая рыба) — 1 шт. (около 2 кг), лимон — 1/2 шт., соль — 1,5 ч. л., свежемолотая смесь перцев — по вкусу, майонез — 100 г, чеснок — 2 зубчика, паприка — 1 ч. л., сухие травы (прованские или итальянские) — 1 ч. л., лук репчатый — 2 шт., помидоры — 3 шт., масло растительное — для смазывания, фольга — 1 большой лист.

Как готовлю

Рыбу очищаю, не снимая чешую, и потрошу через разрез вдоль спинки, раскрывая тушку книжкой. Голову разрубаю пополам, удаляю жабры и внутренности, затем вырезаю хребет для меньшего количества костей. Промываю и обсушиваю.

Противень застилаю фольгой, кладу рыбу чешуей вниз, делаю поперечные надрезы на спинке. Поливаю лимонным соком, солю (1 ч. л. на 1 кг), перчу. Смешиваю майонез с паприкой, травами и выдавленным чесноком, этой массой промазываю рыбу со всех сторон и в разрезы.

Лук нарезаю тонкими кольцами (2–3 мм), помидоры — кружками (4 мм). Выкладываю лук на рыбу плотным слоем, слегка солю, сверху внахлест — помидоры «чешуей». По краям втыкаю зубочистки, чтобы овощи не сползали.

Помидоры еще раз перчу, сбрызгиваю лимоном и делаю сеточку из майонеза. Края фольги загибаю бортиками. Запекаю при 160–170 °С 45–60 минут. Подаю горячей, удалив зубочистки.

Раскрыта сумма суточных выплат за слежку за убитым другом Дурова
рецепты
еда
рыба
Дмитрий Демичев
