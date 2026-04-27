Лаваш с фаршем — кручу, пеку и кайфую: ленивые шашлычки, от которых все в шоке

Когда хочется чего-то мясного, но без лишней возни, выручает этот простой трюк. Лаваш и фарш превращаются в сочные «шашлычки» без маринадов и грязной посуды. Быстро, сытно и очень аппетитно — идеальный вариант на каждый день.

Ингредиенты:

фарш — 400 г;

соль, перец, кориандр — по вкусу;

лаваш (или тортильи) — 2 шт.;

сливочное масло — 50–70 г;

паприка, укроп — 1–2 ч. л.

Приготовление

Смешайте фарш со специями до однородности. Равномерно распределите его по лавашу, оставляя края свободными. Плотно сверните в рулеты и нарежьте кусочками по 2–3 см. Насадите их на шпажки.

Сливочное масло растопите, добавьте паприку и укроп. Выложите рулетики на противень с пергаментом, смажьте ароматной смесью.

Запекайте при 200 °C около 20–25 минут. Подавайте горячими — получается сочно, румяно и невероятно вкусно.

Когда хочется домашней выпечки без лишней суеты, этот пирог выручает на все сто. Замороженные ягоды делают его сочным и ароматным, а тесто получается мягким и воздушным буквально за пару минут смешивания.