Ягодный пирог на скорую руку: кинула все в миску — и в духовку, а вкус как из пекарни

Когда хочется домашней выпечки без лишней суеты, этот пирог выручает на все сто. Замороженные ягоды делают его сочным и ароматным, а тесто получается мягким и воздушным буквально за пару минут смешивания.
Ингредиенты
- Сливочное масло — 130 г
- Мука — 220 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 120 г
- Молоко — 20 мл
- Замороженные ягоды — 200 г
Для глазури
- Сахарная пудра — 3 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ч. л.
- Вода — 1 ч. л.
Приготовление
В миске соедините размягченное масло, яйца, сахар, молоко, муку и разрыхлитель. Быстро перемешайте миксером до однородности. Ягоды разделите: часть аккуратно вмешайте в тесто, остальное распределите сверху.
Перелейте массу в форму и выпекайте при 180°C около 30–40 минут до румяной корочки. Пока пирог слегка остывает, смешайте ингредиенты для глазури до густой массы и полейте сверху.
В результате получается нежный, пористый пирог с сочной ягодной начинкой и легкой кислинкой — идеально к чаю или кофе.
Когда хочется сладкого здесь и сейчас, а включать духовку лень, выручает этот торт на сковороде. Он готовится быстро, а аромат корицы и орехов наполняет дом уютом, будто вы пекли полдня.