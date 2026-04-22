Ягодный пирог на скорую руку: кинула все в миску — и в духовку, а вкус как из пекарни

Когда хочется домашней выпечки без лишней суеты, этот пирог выручает на все сто. Замороженные ягоды делают его сочным и ароматным, а тесто получается мягким и воздушным буквально за пару минут смешивания.

Ингредиенты

  • Сливочное масло — 130 г
  • Мука — 220 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 120 г
  • Молоко — 20 мл
  • Замороженные ягоды — 200 г

Для глазури

  • Сахарная пудра — 3 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Вода — 1 ч. л.

Приготовление

В миске соедините размягченное масло, яйца, сахар, молоко, муку и разрыхлитель. Быстро перемешайте миксером до однородности. Ягоды разделите: часть аккуратно вмешайте в тесто, остальное распределите сверху.

Перелейте массу в форму и выпекайте при 180°C около 30–40 минут до румяной корочки. Пока пирог слегка остывает, смешайте ингредиенты для глазури до густой массы и полейте сверху.

В результате получается нежный, пористый пирог с сочной ягодной начинкой и легкой кислинкой — идеально к чаю или кофе.

