Прячу такую конфету прямо в булочке и запекаю — хитрый трюк для нереальной начинки

Главная проблема сладкой выпечки — начинка, которая норовит вытечь и пригореть. Я нашел идеальное решение: прячу внутрь теста мягкую конфету «Коровка». Она не растекается, не подгорает, а превращается в нежнейшую сливочную помадку с карамельным ароматом.

Ингредиенты

100 мл теплой воды, 2 ст. л. сахара, 100 г муки, 1 ч. л. сухих дрожжей. 350–400 г муки, 2 яйца, 3 ст. л. сахара, 80 г сливочного масла, 1 ч. л. ванилина, 1/4 ч. л. соли, 1 ст. л. растительного масла, 20 конфет «Коровка», 1 желток.

Как я готовлю

В теплой воде растворяю 2 ст. л. сахара, добавляю муку и дрожжи, оставляю на 30 минут. Масло растапливаю, остужаю. Одно яйцо отделяю на желток и белок. Белок и второе яйцо взбиваю с оставшимся сахаром. Добавляю опару, соль, ванилин, масло, перемешиваю. Ввожу муку, замешиваю тесто, вымешиваю 7–10 минут. Оставляю в тепле на 1 час.

Конфеты очищаю, режу пополам. Тесто делю на 20 частей, в каждую кладу половинку конфеты, защипываю. Выкладываю на пергамент швом вниз, даю расстояться 20 минут. Смазываю желтком, выпекаю при 180 °C 15–20 минут.

