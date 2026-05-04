День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 08:36

Прячу такую конфету прямо в булочке и запекаю — хитрый трюк для нереальной начинки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Главная проблема сладкой выпечки — начинка, которая норовит вытечь и пригореть. Я нашел идеальное решение: прячу внутрь теста мягкую конфету «Коровка». Она не растекается, не подгорает, а превращается в нежнейшую сливочную помадку с карамельным ароматом.

Ингредиенты

100 мл теплой воды, 2 ст. л. сахара, 100 г муки, 1 ч. л. сухих дрожжей. 350–400 г муки, 2 яйца, 3 ст. л. сахара, 80 г сливочного масла, 1 ч. л. ванилина, 1/4 ч. л. соли, 1 ст. л. растительного масла, 20 конфет «Коровка», 1 желток.

Как я готовлю

В теплой воде растворяю 2 ст. л. сахара, добавляю муку и дрожжи, оставляю на 30 минут. Масло растапливаю, остужаю. Одно яйцо отделяю на желток и белок. Белок и второе яйцо взбиваю с оставшимся сахаром. Добавляю опару, соль, ванилин, масло, перемешиваю. Ввожу муку, замешиваю тесто, вымешиваю 7–10 минут. Оставляю в тепле на 1 час.

Конфеты очищаю, режу пополам. Тесто делю на 20 частей, в каждую кладу половинку конфеты, защипываю. Выкладываю на пергамент швом вниз, даю расстояться 20 минут. Смазываю желтком, выпекаю при 180 °C 15–20 минут.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду.

Проверено редакцией
Читайте также
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Общество
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Общество
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Нутрициолог рассказала о незаменимой пользе говядины
Здоровье/красота
Нутрициолог рассказала о незаменимой пользе говядины
Пачка творога, яйцо и ложка муки — через 20 минут на столе «Бантики»: нежные, слоеные и слаще магазинных ватрушек
Общество
Пачка творога, яйцо и ложка муки — через 20 минут на столе «Бантики»: нежные, слоеные и слаще магазинных ватрушек
Беру сливки и шоколад — к чаю подаю домашние ромовые трюфели с хрустящей корочкой из безе. Пальчики оближешь
Общество
Беру сливки и шоколад — к чаю подаю домашние ромовые трюфели с хрустящей корочкой из безе. Пальчики оближешь
Общество
рецепты
еда
выпечка
конфеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Названы главные опасности для детей в майские праздники
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.