Пеку вместо шарлотки и тортов: корзинки с яблочной начинкой — домашнее печенье к чаю

Пеку вместо шарлотки и тортов: корзинки с яблочной начинкой — домашнее печенье к чаю

Корзинки с яблочной начинкой из песочного теста — это очень вкусная домашняя выпечка к чаю и отличная замена шарлотке и тортам. А если у вас нет формочек для выпекания, вы можете сделать их сами из фольги.

Для теста возьмите: 200 г муки, 100 г сливочного масла, 50 г сахара, 1 яйцо, щепотка соли. Для начинки: 3 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы.

Рецепт: масло комнатной температуры разотрите с сахаром, добавьте яйцо, муку и соль, замесите тесто. Уберите в холодильник на 30 минут. Яблоки натрите на крупной терке, тушите на сковороде с сахаром и корицей 5–7 минут.

Тесто раскатайте, вырежьте кружочки, разместите, формируя дно и стенки, в формы для маффинов или корзиночки из фольги. Наполните яблочной начинкой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить белковый рулет с яблоками по мотивам пирожного «Анна Павлова».