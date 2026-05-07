«Большой подарок»: в НАТО раскрыли, как США и ЕС обрадовали Путина Экс-командир НАТО Бридлав: РФ и Китай в восторге от раскола между США и ЕС

Россия и Китай «в восторге» от разногласий между США и Европой внутри Альянса, заявил УНИАН бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав. По его мнению, НАТО создавалось для защиты от угроз и главной из них по-прежнему остается Россия.

Китай смотрит на это и, вероятно, доволен как никогда. Они видят разделенный Запад. Владимир Путин на протяжении всего своего пребывания у власти в России пытался отдалить Соединенные Штаты от НАТО. Он, по-видимому, в восторге от того, что видит. Мы даем Путину самый большой подарок, который он когда-либо получал как лидер, и нам нужно понять, как это исправить. Враги Запада не должны видеть, как Запад ссорится между собой, — сказал Бридлав.

Экс-командир также отметил, что США и Европа должны выступать единым фронтом, демонстрируя сплоченность России, Китаю и Ирану.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье заявил, что в Германии постоянно вбрасываются тезисы о практически неизбежности военного столкновения с Россией к 2029 году. Политик добавил, что происходит масштабная пропагандистская обработка общественного мнения.