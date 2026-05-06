На ужин готовлю два в одном. Курица в картофельной соломке — вкуснее и нежнее отбивных

Это гениально простой рецепт сытного обеда или ужина, который готовится сразу с гарниром. Никакой возни с отдельным приготовлением картошки — она жарится вместе с мясом в хрустящей корочке. Получается обалденная вкуснятина: сочная, нежная куриная грудка внутри и хрустящая, румяная картофельная шубка снаружи, напоминающая драники или картофельные крокеты.

Благодаря двойной обжарке — сначала на сковороде, затем в духовке — мясо остается сочным и пропекается равномерно, а картофель становится золотисто-хрустящим. Лук в картофельной массе не дает картошке потемнеть и добавляет легкую пикантность. Это блюдо идеально для семейного ужина — сытно, красиво и не требует дополнительного гарнира, достаточно свежих овощей или солений. Грудка получается настолько вкусной, что дети просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриной грудки, 600 г картофеля, 1/2 ч. ложки соли, черный перец по вкусу, 2 яйца, мука для панировки. Дополнительно: 1 небольшая луковица, растительное масло для жарки. Куриную грудку нарежьте на порционные кусочки и отбейте. Посолите, поперчите с двух сторон. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Чтобы картофель не потемнел, натрите небольшую луковицу, добавьте немного соли, перемешайте. Яйца взбейте вилкой с солью. Каждый кусочек курицы обваляйте в муке, затем обмакните в яйце, затем щедро обваляйте в картофельной массе. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте курицу в картофеле на большом огне до золотистой корочки с двух сторон. Затем переложите на противень и доведите до готовности в духовке при 200 °C 10–15 минут. Подавайте горячей.

