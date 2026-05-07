Сосиски-ромашки из слоеного теста: на каждый цветок уходит 2 минуты. Вкуснее и ароматнее пирожков

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сосиски в тесте, но хочет подать их красиво и необычно. Никакой возни с формой — просто нарезал тесто полосками, обернул сосиску и получил цветок.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слоеные «ромашки» с золотистой корочкой и сочной ароматной сосиской внутри, которая не выпадает и не пересыхает. Такая подача превращает обычный перекус в украшение стола.

Дети в восторге от формы цветка, взрослые — от вкуса и простоты. Готовятся они быстро, из доступных продуктов, и идеально подходят для завтрака, перекуса в школу или на работу, а также для детского праздника.

Подавать можно с кетчупом, горчицей или любимым соусом. Для приготовления вам понадобится: 8 сосисок (качественных, без сои), 1 упаковка готового слоеного теста (500 г, бездрожжевого), 1 яйцо для смазывания, кунжут или мак для посыпки по желанию. Тесто разморозьте при комнатной температуре. Слегка раскатайте скалкой (буквально 2–3 движения) и нарежьте на полоски шириной 2–2,5 см и длиной примерно на 10 см длиннее сосиски. Сосиски очистите от пленки. Начните оборачивать сосиску полоской теста по спирали или по диагонали, оставляя небольшие промежутки — это будут лепестки «ромашки». Края теста плотно прижмите к сосиске. Выложите «ромашки» на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом или маком. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до румяного цвета. Подавайте горячими.

