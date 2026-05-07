День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 08:45

Сосиски-ромашки из слоеного теста: на каждый цветок уходит 2 минуты. Вкуснее и ароматнее пирожков

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сосиски в тесте, но хочет подать их красиво и необычно. Никакой возни с формой — просто нарезал тесто полосками, обернул сосиску и получил цветок.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слоеные «ромашки» с золотистой корочкой и сочной ароматной сосиской внутри, которая не выпадает и не пересыхает. Такая подача превращает обычный перекус в украшение стола.

Дети в восторге от формы цветка, взрослые — от вкуса и простоты. Готовятся они быстро, из доступных продуктов, и идеально подходят для завтрака, перекуса в школу или на работу, а также для детского праздника.

Подавать можно с кетчупом, горчицей или любимым соусом. Для приготовления вам понадобится: 8 сосисок (качественных, без сои), 1 упаковка готового слоеного теста (500 г, бездрожжевого), 1 яйцо для смазывания, кунжут или мак для посыпки по желанию. Тесто разморозьте при комнатной температуре. Слегка раскатайте скалкой (буквально 2–3 движения) и нарежьте на полоски шириной 2–2,5 см и длиной примерно на 10 см длиннее сосиски. Сосиски очистите от пленки. Начните оборачивать сосиску полоской теста по спирали или по диагонали, оставляя небольшие промежутки — это будут лепестки «ромашки». Края теста плотно прижмите к сосиске. Выложите «ромашки» на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом или маком. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до румяного цвета. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Никакого слоеного теста: хрустящие сосиски делаем за 10 минут — вкусная панировка из чипсов
Общество
Никакого слоеного теста: хрустящие сосиски делаем за 10 минут — вкусная панировка из чипсов
Корн-доги не покупаю: жарю сосиски в золотистом кляре — получаются лучше, чем любой фастфуд
Общество
Корн-доги не покупаю: жарю сосиски в золотистом кляре — получаются лучше, чем любой фастфуд
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Общество
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
3 лучших рецепта окрошки на любой вкус: на кефире, квасе и минералке
Семья и жизнь
3 лучших рецепта окрошки на любой вкус: на кефире, квасе и минералке
На ужин готовлю два в одном. Курица в картофельной соломке — вкуснее и нежнее отбивных
Общество
На ужин готовлю два в одном. Курица в картофельной соломке — вкуснее и нежнее отбивных
сосиски
рецепты
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.