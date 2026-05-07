Россиянам назвали способ сохранить управление умным домом при сбое связи

Проводной интернет способен спасти устройства умного дома от отключений Сети и обеспечить их бесперебойную работу, заявил NEWS.ru директор по развитию продуктов RVi Group Антон Фролов. По его словам, локальная настройка систем видеонаблюдения и управления на объекте позволяет оборудованию функционировать независимо от наличия соединения с интернетом.

Если система видеонаблюдения и умного дома настроена локально на объекте, то она не зависит от интернет-соединения и продолжает работать без проблем. Все оборудование, такое как видеокамеры, домофоны, шлагбаумы и другие устройства, подключенные по кабелю, функционирует независимо от Сети. Если же системы используют облачные серверы, для доступа к ним потребуется проводной интернет, который является более надежным по сравнению с мобильным. Для повышения надежности рекомендуется также настроить локальные системы хранения данных и управления. В качестве резервного варианта лучше иметь стационарное подключение, — пояснил Фролов.

Ранее сообщалось, что мобильный интернет, СМС и доступ к белому списку сайтов в Москве 9 мая будут временно ограничены. Меры вводятся в целях обеспечения безопасности.