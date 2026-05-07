Летний бисквитный рулет с клубникой — вот секрет эластичного теста без трещин: закручивается на раз-два

Главный страх при работе с бисквитным рулетом — трещины в момент сворачивания. Секрет эластичности кроется в температуре коржа: слишком горячий — рвется, полностью остывший — теряет гибкость. Я нашел идеальный баланс.

Что понадобится

Яйца — 4 шт., сахар — 120 г, соль — 1 щепотка, мука — 100 г, крахмал — 30 г, цедра лимона — 1 ч. л., разрыхлитель — 0.5 ч. л., сливки 33% — 300 мл, клубничный сироп — 3 ст. л., желатин — 10 г, сахарная пудра — для посыпки

Как готовлю

Отделяю желтки от белков. Желтки растираю с половиной сахара и солью до пышной белой массы. Белки взбиваю отдельно со второй половиной сахара в устойчивую пену. Аккуратно смешиваю обе массы лопаткой. Просеиваю муку с крахмалом и разрыхлителем, добавляю к яичной смеси вместе с лимонной цедрой и перемешиваю до однородности.

Духовку разогреваю до 200 °C. Противень застилаю пергаментом, равномерно распределяю тесто слоем около 0,8 см. Выпекаю 5–7 минут до легкой золотистости.

Готовый бисквит снимаю с бумаги, пока он горячий, жду 2 минуты и сворачиваю в рулет вместе с чистым пергаментом — так он «запоминает» форму. Остужаю полностью.

Для крема замачиваю желатин в холодной воде по инструкции, затем нагреваю до растворения. Охлажденные сливки взбиваю до густоты, вливаю клубничный сироп и тонкой струйкой — жидкий желатин, продолжая взбивать.

Остывший рулет аккуратно разворачиваю, смазываю кремом, снова сворачиваю и убираю в холодильник на 1 час для стабилизации. Перед подачей нарезаю на мини-рулетики и посыпаю сахарной пудрой.

